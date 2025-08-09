Marinos Tzionis a deschis scorul în minutul 8 pentru UTA Arad. Eduard Radaslavescu a restabilit egalitatea în minutul 61, însă Pospelov a marcat golul victoriei în minutul 78.

Mihai Stoica: ”Elias mi-a spus că Tzionis e foarte talentat!”

Mihai Stoica a dezvăluit după victoria arădenilor că Elias Charalambous l-a lăudat pe unul dintre elevii lui Adrian Mihalcea de la UTA.

Partenerul lui Mihai Pintilii din staff-ul tehnic al campioanei României i-a vorbit președintelui Consiliului de Administrație de la FCSB despre cipriotul Marinos Tzionis, decarul arădenilor, fotbalistul cotat la 900.000 de euro.

Tzionis are un start bun de sezon, iar, până în acest moment, și-a trecut în cont un gol și două pase decisive.

”De când a venit, Elias mi-a spus că e foarte talentat. Are o tehnică foarte bună în regim de viteză. Nu prea a avut cifre extraordinare, dar își face treaba. Costache e imprevizibil. În spatele lui Abdallah sunt patru jucători mobili care parcă joacă de foarte mult timp împreună, dar abia se cunosc”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

