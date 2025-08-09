Roș-albaștrii au primit două vești bune, dar și una proastă înainte de partida cu Unirea Slobozia.

Olaru și Cisotti, apți! Radunovic ar putea lipsi o perioadă lungă

Mihai Stoica a anunțat revenirea lui Darius Olaru la meciul cu Unirea Slobozia. Căpitanul roș-albaștrilor a avut nevoie de o perioadă de recuperare după ce a acuzat dureri la meciul cu Petrolul. De altfel, oficialul campioanei susține că și Juri Cisotti va putea juca împotriva Unirii Slobozia.

Cu toate acestea, roș-albaștrii au primit și o veste proastă. Se pare că accidentarea lui Risto Radunovic ar putea fi mai grarvă decât părea inițial. În cazul în care nu își va reveni complet până luni, fundașul lateral va face un control la un profesor renumit din Londra.

”Olaru se întoarce mâine, e totul ok. Va fi apt petru Drita. Cisotti e apt și pentru mâine, s-a antrenat normal azi. Nu se știe cu Radunovic. Dacă nu se va antrena normal luni, e posibil să lipsească mai mult. Va trebui să plece la un profesor la Londra. Bîrligea e un pic încărcat.

Nu am cum să spun, pentru că variază de la accidentare la accidentare. Sunt bani foarte mulți. Un consult poate să fie câteva sute de euro, dar operațiile sunt complicate și mergem doar la top-top. În niciun caz nu va fi operat Radunovic, dar s-ar putea să aibă nevoie de o perioadă mai lungă, pentru că pubalgia e ceva foarte păcătos”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

VIDEO Rezumat FCSB - Drita 3-2

