Nicolo Napoli a revenit la cârma trupei de pe „Ion Oblemenco” la începutul lui noiembrie 2022 și mai are contract cu formația din Bănie până la finalul lui iunie 2023.

'Atac cu talpa' la adresa lui Nicolo Napoli! Un fost internațional român a spus totul cu declarația asta

Basarab Panduru a ascultat reacția la cald a italianului după meciul Craiovei cu UTA Arad și l-a pus la colț pe antrenor din cauza faptului că încă nu vorbește la perfecție limba română.

„După 20 de ani să amesteci aşa cuvintele. După 20 de ani vorbeşte 80 la sută italiană, 20% la sută română. Vorbeşte mai rău de când a venit... Dusan Uhrin e si departe de Napoli, e mai greu unui ceh să înveţe, el oricum nici 5% nu ştia. Aşa ceva”, a spus Basarab Panduru, potrivit Orange Sport.

„Meritat!” Nicolo Napoli, categoric după remiza cu UTA Arad de pe teren propriu

„Am făcut o primă repriză foarte bună. Am avut avantaj. Am avut și ocazia să facem 2-0. Repriza a doua nu a fost bună. Rezultatul de egalitate este unul meritat.

În repriza a doua nu am făcut pressing, nu am avut ocazii. Cred că rezultatul de 1-1 este unul just. S-au retras (n.r. - jucătorii lui), au lăsat spațiu, a rămas singur cu portarul și au marcat golul.

Am făcut pregătirea la bază, un meci amical cu Mioveni. Am lucrat miuțe, jocuri între noi, dar astăzi repriza a doua nu a fost bună. Sper că patronul înțelege că noi avem nevoie de un vârf în față, care să facă treabă bună.

(n.r. - despre Bauza) Asta nu este treaba mea. Vorbiți cu patronul. Este un fotbalist bun”, a spus Napoli după meci.

FCU Craiova - UTA Arad

Oltenii au început în forță meciul. William Baeten a deschis scorul în minutul 22, după o pasă briliantă oferită de Juan Bauza.

În partea a doua a partidei, Virgiliu Postolachi a restabilit egalitatea în minutul 72, în urma assistului provenit de la Desley Ubbink.

Echipele de start!