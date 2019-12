ASTRA - "U" CRAIOVA 1-0 | "Meritam sa fim pe primul loc!" Ce spune Alibec despre victoria in fata Craiovei! Atacantul va lipsi etapa viitoare, in derby-ul cu CFR

Astra s-a impus pe teren propriu in fata celor de la "U" Craiova, scor 1-0, printr-un gol marcat de Alibec din pasa lui Budescu. Gratie acestui rezultat, Astra este noul lider al Ligii 1 si poate fi surpriza acestui campioant. La finalul partidei, Denis Alibec a vorbit despre partida si considera ca locul din clasament este unul meritat pentru formatia antrenata de Bogdan Andone. Alibec a luat cartonas galben in aceasta seara si va fi suspendat pentru meciul urmator, cu CFR Cluj.

"Suntem foarte bucurosi, ca am reusit sa castigam acest meci. Cred ca meritam primul loc. Fara ceilalti colegi nu puteam sa reusim niciodata, ati vazut cum joaca, ca niste eroi. Am luat un galben foarte prostesc. Balasa s-a bagat in fata mea si m-am izbit de el", a declarat Alibec la finalul partidei.