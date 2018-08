Urmarim si comentam impreuna ASTRA - SEPSI pe www.sport.ro, in aplicatia Sport.ro si pe Facebook/Sport.ro.

ASTRA GIURGIU 1-1 SEPSI OSK

Final de meci! Astra si Sepsi termina la egalitate partida disputata la Giurgiu. Bus a deschis scorul repede, insa cei de la Sepsi au reusit sa egaleze in repriza a doua.

Min 90+3. Sut puternic al lui Moise, insa mingea ajunge in blocaj

Min 80. Simonovski suteaza slab la o ocazie buna pe care o are Sepsi! Balonul trece pe langa poarta

Min 76. Centrare buna a lui Balaure, insa preluarea ratata a lui Llullaku spulbera sperantele giurgiuvenilor

Min 71. Sut pe langa poarta al lui Tandia!

Min 62. GOOOL SEPSI! Echipa din Sfantu Gheorghe egaleaza prin reusita lui Simonovski!

Min 57. Alibec intra pe teren! El il inlocuieste pe autorul golului Astrei, Laurentiu Bus.

Min 55. Ocazie mare pentru Astra prin acelasi Bus!

Min 46. A inceput cea de-a doua repriza! Ocazie inca din debutul celei de-a doua parti a meciului pentru Astra!

PAUZA

Min 45. Pericol la poarta Astrei! Draghici este oprit inainte sa-l puna la munca pe Iliev

Min 44. Belu scapa spre careul celor de la Sepsi, dar sprintul lui este oprit de interventia apararii celor din Sfantu Gheorghe

Min 40. Centrare buna a lui Llullaku, insa Viera este acolo si indeparteaza pericolul din careul celor de la Sepsi

Min 39. Corner pentru Astra! Balonul ajunge la Erico, acesta loveste cu capul, dar mingea trece peste transversala

Min 36. Prima schimbare la Sepsi vine inca din prima repriza! Iese Hamed si intra Draghici

Min 33. Nebunie la Giurgiu! Alibec a iesit la incalzire, iar oamenii din tribune ii striga numele!

Min 9. Prima patrundere in jumatatea adversa de careu a celor de la Sepsi. Sutul lui Fulop este respins de Stan

Min 6. Sut in blocaj al lui Llullaku! Astra are sub control inceputul de partida

Min 3. GOOOL ASTRA! Bus reuseste sa trimita balonul in poarta dupa un sut norocos din coltul careului!

Min 1. A inceput partida!

ECHIPELE DE START:

ASTRA: Iliev - Belu, Erico, Bejan, Stan - Biceanu, Mrzljak - Balaure, Rosu, Bus - Llullaku

SEPSI: Niczuly - Sato, Jovanovic, Viera, Gabriel Moura - Velev, Vasvari - Nouvier, Fulop, Hamed - Tandia

Revenit in aceasta vara la Astra, Denis Alibec a prins primele minute in tricoul echipei cu care a castigat titlul in egalul cu Poli Iasi, scor 1-1. Alibec a intrat in minutul 72 in locul lui Moise. Atacantul nu va fi titular nici in partida cu Sepsi din etapa a 3-a a Ligii 1.

Marius Maldarasanu va miza in continuare pe trio-ul Llullaku-Bus-Balaure, primul dintre acestia reusind sa marcheze in ambele partide de pana acum. Astra are 4 puncte dupa primele 2 etape desi a jucat cu 2 echipe care au fost in play-off sezonul trecut, FCSB si Poli Iasi.

De partea cealalta, Sepsi are 3 puncte dupa primele 2 etapem, reusind sa stearga infrangerea cu Hermannstadt cu un succes in fata celor de la Universitatea Craiova. Ambele echipe pot urca pe locul 1 dupa aceasta etapa, in functie de jocul rezultatelor.

"Suntem in fata unui joc in deplasare impotriva unei echipe bune care in ultimii ani este o prezenta constanta in play-off, o echipa care a castigat campionatul in urma cu doi ani si are in componenta jucatori valorosi. Dar, asa cum am spus si inaintea jocului contra Universitatii Craiova de saptamana trecuta, si noi formam o echipa buna, o echipa foarte unita. Mergem la Giurgiu cu ganduri mari, cu speranta sa repetam evolutia buna din jocul contra Craiovei si sa castigam. Ne dorim acest lucru, si eu si baietii, si suntem increzatori stim punctele lor forte si sper sa profitam de punctele lor mai putin bune, sa fim mai inteligenti decat ei si sa reusim sa castigam.



Sper sa fim foarte inspirati, sa nu mai ratam atatea ocazii cate am ratat in primele doua jocuri pe care le-am avut cu Hermannstadt Sibiu si cu Universitatea Craiova, pentru ca cred ca am avut undeva in jur de 10 ocazii in cele doua jocuri Totul depinde numai si numai de noi, eu am mare incredere in baietii nostri si sper sa tragem jocul in favoarea noastra" a declarat Eugen Neagoe.