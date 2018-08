"Hai sa va lamuresc eu ce s-a intamplat cu Denis". Sumudica a intrat IN DIRECT dupa redebutul lui Alibec la Astra si a spus de ce nu l-a luat in Arabia

Marius Sumudica l-a vrut pe Alibec in Arabia, la Al Shabab, dar nu a reusit sa-l ia. Spera ca in viitor sa lucreze din nou cu atacantul.

Marius Sumudica l-a vrut pe Alibec, dar arabii i-au adus un brazilian. El spera ca in viitor, daca atacantul va juca bine la Astra, sa-l poata avea din nou sub comanda sa.

Sumudica mai spune ca Alibec se poate vinde inca pe multi bani si ca nu si-a spus ultimul cuvant in fotbal.

"Denis este un jucator care m-a ajutat in cariera. Si eu am incercat sa-l ajut. Am incercat sa-l iau, dar nu s-a putut acum.

Vom vedea la iarna, depinde si ce voi face eu pana atunci, daca voi mai fi la echipa.

Este clar ca este un jucator pe care il doresc si alaturi de care cred ca pot face performanta, mai ales cand e si Budescu pe teren.



Nimeni nu stie ceea ce s-a intamplat si de ce nu l-a luat Al Shabab. Dar va lamuresc eu acum.

In Arabia Saudita vor sa faca o superliga, ministrul sporturilor a anuntat ca plateste toate datoriile cluburilor. Ei si-au deschis orizonturile, au dat voie femeilor pe stadioane, vor sa atraga multi turisti.



Apoi, referitor la Denis. Ei mi-au propus 7 atacanti, dar i-am refuzat, pentru ca niciunul nu mi se parea peste Denis. Apoi acest ministru mi l-a adus pe Artur, un jucator cu o cota de 2 milioane si ceva de euro. Eu il vazusem, urmarisem cateva jocuri. De 6 zile il am la antrenament si e foarte bun.

Denis este marfa vandabila. Daca el isi vede de treaba si face ceea ce trebuie sa faca, nu are cum sa nu se vanda la iarna. La ce fizic si la ce capacitate are! Plus ca are 27 de ani, el poate face bani multi in fotbal.

El a batut pasul pe loc in ultimul an, dar nu vreau sa spun eu cine e vinovat si cine nu e.

Eu cred ca va avea oferte si din Europa", a spus Marius Sumudica la Digi.