ASTRA - DINAMO, LIVE 20:30 | "Cainii", neinvinsi de 3 etape! Astra pregatita de asalt! Echipele probabile

Astra - Dinamo este in aceasta seara de la ora 20:30 pe www.sport. in format livetext.

Astra va primi in aceasta seara vizita celor de la Dinamo in etapa a 10-a din Liga 1. Formatia antrenata de Uhirn jr pare sa isi fi revenit si este neinvinsa de 3 etape. Au reusit sa castige pe teren propriu cu Hermannstadt, in deplasare la Sepsi, iar etapa trecuta au remizat pe Arena Nationala, 1-1 cu Botosani. "Cainii" se afla pe locul 9 in acest moment cu 10 puncte acumulate, iar in czul unui succes ar putea ajunge pe loc de play-off.

De partea cealalta, Astra vine dupa un egal surprinzator, in deplasare la Academica Clinceni si spera in aceasta seara sa reuseasca o victorie in fata lui Dinamo, care ar putea sa ii aduca pe giurgiuveni, de asemenea pe loc de play-off. In acest moment se claseaza pe locul 7, cu 12 puncte acumulate. Pana in acest moment, formatia antrenata de Dan Alexa a inregistrat 3 infrangeri, 3 egaluri si 3 victorii.

Ultima partida disputata pe terenul celor de la Astra, s-a incheiat cu victoria giurgiuvenilor, scor 4-1, in decembrie 2018, meci contand pentru etapa a 21-a din sezonul trecut.

Uhrin: "Nu este suficient doar atat!"



Antrenorul celor de la Dinamo spune ca spera ca echipa sa sa continue seria rezultatelor bune si sa ajunga in play-off.

"Am castigat de doua ori, dar nu este suficient pentru a fi intre primele sase echipe. Am schimbat putin atmosfera. Nu este vorba despre fostul antrenor, ci despre rezultate. Ele fac diferenta", a declarat Uhrin jr.

Dan Alexa: "Mereu mi-a placut cum antreneaza Uhrin!"



Dan Alexa, antrenorul celor de la Astra, il lauda pe Uhrin si spune ca este un antrenor foarte bun.

"Mi-a placut mereu ca este genul de antrenor cu un mental foarte bun. Imprima, asa echipei o siguranta, le da o putere foarte mare de a lupta. Sigur, e si stilul asta ceh, dar mi-a placut mereu, pentru ca are un mental de campion", a spus Dan Alexa.

Echipele probabile:

Astra: Kitanov-Bruno, Graovac, Tamas, Dima-Crepulija, Gheorghe, Simion, Matei, Budescu-Stahl

Dinamo: Piscitelli-Ciobotariu, Kilmavicius, Popescu, Corbu- Filip, Sorescu, Nistor, Fabbrini, Neicutescu-Montini