Noi probleme la Dinamo! Dosarul asocierii dintre vechea societate si MAI si investitiilor imense in vechiul stadion este in lucru la DNA

Curtea de Conturi si Corpul de Control al MAI au sesizat DNA.

In 2010, dupa un audit al Curtii de Conturi, s-a constatat ca fusesera cheltuiti 37,84 de milioane de euro (aproximativ 9 milioane de euro) pentru cosmetizarea stadionului central, pista de atletism, tabela de marcaj electronica, instalatia de iluminat nocturn si retelele exterioare. Daca aceste lucrari au fost terminate taras-grapis, dar cu cheltuieli cat jumatate din fondurile necesare pentru constructia unui stadion nou de 15-20.000 de locuri, din copertina care trebuia sa acopere tribunele s-a realizat doar cea dintr-un sector de la Tribuna 0 si cea a zonei media de la Tribuna 2, restul de tabla achizitionata cu 1 milion de euro fiind donata, ulterior, Patriarhiei pentru Catedrala Mantuirii Neamului. In anii urmatori, dupa raportul Curtii de Conturi, a mai urmat unul al Corpului de Control din Ministerul de Interne, care a constatat si el realizarea unor lucrari de mantuiala pe sume imense, cazul ajungand, in cele din urma, la DNA.

De asemenea, controalele ar fi scos la iveala ca, intre 2003 si 2010, in urma asocierii dintre CS Dinamo, clubul MAI, si ACS FC Dinamo, societate afla in insolventa de 9 ani de zile, s-ar fi adunat o datorie de 3,2 milioane de lei, platita tot de CS Dinamo, despre care Curtea de Conturi a precizat ca “reprezinta o finantare din fonduri publice a asociatiei de drept privat FC Dinamo, fapt interzis de Legea nr. 500/2002", dar si ca termenii asocierii prevedea multe obligatii pentru clubului sportiv si multe drepturi pentru cel de fotbal. Suma ar fi trebuit sa fie recuperata de la ASC FC Dinamo, dar aceasta a intrat in insolventa chiar in 2010 si a mutat activitatea echipei de Liga 1 pe FC Dinamo 1948 SA, iar CS Dinamo a fost nevoita sa se inscrie la masa credala.

Dosarul se afla acum pe masa procurorilor Directiei Nationale Anticoruptie, iar in perioada urmatoare s-ar putea ca cei patru comandanti ai clubului din aceasta perioada, Marcel Popescu, Elisabeta Lipa, Liliana Gafencu si George Cosac, sa fie chemati pentru a raspunde de ce nu s-a facut o ancheta interna serioasa in privinta renovarii stadionului, de ce nu s-a recuperat paguba si nu s-a intrerupt asocierea cu echipa de fotbal, care prejudicia activitatea CS Dinamo si bugetul de stat. Pe aceasta chestiune, Lipa a fost cea mai vehementa si a fost aproape sa evacueze clubul de fotbal din Stefan cel Mare.

Ar urma sa fie chemati pentru a da lamuriri fosti conducatori si actionari ai clubului de fotbal, dar si unii ministri ai Afacerilor Interne sau premieri, care au ocupat functiile in ultimii 20 ani si care ar fi favorizat derularea asocierii dintre CS Dinamo si ACS FC Dinamo. Din dosar s-ar putea disjunge si un altul, care implica cercetarea modului in care a fost blocata constructia noii arene pentru Euro 2020.