ASTAZI se DECIDE totul! Hermanstadt poate PIERDE licenta! Ce datorii urgente au de platit sibienii

Hermanstadt risca sa nu ia licenta dupa ce clubul este plin de datorii catre jucatori si nu numai.

Hermanstadt este in mare pericol in ceea ce priveste luarea licentei. Clubul are datorii mari catre jucatori, iar pentru a avea sperant la un rezultat pozitiv, trebuie sa plateasca salariile complete pe 2019.

Astazi e ultima zi pentru obtinerea licentei, iar conducerea trebuie sa convinga jucatorii sa mai astepte dupa banii restanti. Problema este ca jucatorii straini nici nu vor sa auda de aceasta varianta, astfel ca echipa e in mare pericol.

Un alt impediment este transferul lui Jo Santos de la Ventspils. Hermanstadt trebuie sa achite 50 000 de euro in urmatoarele ore, dar si alte datorii catre jucatori si angajati.

S-a vehiculat ca Hermanstadt poate fi preluata de Anamaria Prodan, insa impresarul nu a avut nici o reactie oficiala in cea ce priveste aceasta mutare.

O sedinta ar loc astazi la Sibiu, pentru a se pune la punct toate lucrurile si pentru a se discuta despre aceasta problema.