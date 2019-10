"Asta inventeaza el, face el! Ne-a scos mingea din poarta!" Becali, FURIOS din cauza lui Istvan Kovacs dupa egalul cu Dinamo! Prima reactie

Becali e multumit de jocul FCSB. Crede ca echipa lui Vintila ar fi trebuit sa castige. N-a fost lasata de Istvan Kovacs, spune Becali.

Patronul FCSB acuza faza din minutul 70, cand Kovacs a sutat chiar in momentul in care Tanase se pregatea sa suteze din careu. Mingea a intrat in poarta, insa golul n-a fost validat.

"Sunt dezamagit, da, dar am jucat foarte bine si nu sunt suparat. Rezultatul, asta e... Daca nu vrea mingea sa intre, ce sa faci? Daca nu vrea mingea sa intre, ce sa faci? A intrat mingea lui Tanase, dar nu vrea Istvan el sa castige FCSB. A fluierat ca sa nu fie gol. Daca dai fault.... A mutat lovitura la vreo 7 metri de linia de 16 metri. Iti dai seama? A fost in careu. In loc sa dea penalty, a mutat lovitura. Iti dai seama cate poate sa faca Istvan Kovacs asta? Iti dai seama?! VAR... dam cu var. Sunt multumit, ce sa mai... La fiecare faza fixa, era problema la noi. Mi-a placut ca s-a jucat la o poarta. Daca joci la o poarta cu Dinamo, e bine.

Eu am spus cum s-a jucat. Asa am vazut eu! Pe Gnohere l-a bagat Vintila si ce-a facut?! N-avem atacant! O sa facem fotbal ca sa se simta bine Tanase, daca nu i-a placut varf. Ce-am vazut in seara asta, ii dau dreptate lui Tanase. Lumineaza jocul, alearga, deschide... Coman, ce?! Ce poti sa zici de Coman. Sa dea gol la nationala ca sa iau bani pe el. E greu sa castigam noi cu Kovacs. Nu ne lasa. Inventeaza mici chichinete... Cred ca putem fi pe primul loc. O sa vedem cu Kovacs la televizor. Va dati seama ce-a facut? A scos mingea din poarta. A exagerat cand a trimis echipele la vestiare", a spus Gigi Becali.