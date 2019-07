"Asta-i interesul, sunt 20 de milioane de euro!" Becali, anunt de ultima ora in privinta transferurilor!

Patronul FCSB opreste plecarile. Nu mai negociaza pentru niciunul dintre jucatorii cu cota din lotul sau.

Becali nu umbla nici la achizitii. Se va convinge de nevoile echipei abia dupa primele meciuri oficiale. Pana atunci, Bogdan Andone trebuie sa se descurce cu ce are la dispozitie.

"Sa joace la ora asta ce avem, o sa vedem daca se descurca, cum se descurca. Dupa 2, 3, 4 meciuri o sa luam jucatori, vedem", a spus Becali la Digisport.

Interesul din strainatate pentru Man si Coman nu-l face pe Becali sa intre la negocieri. Patronul FCSB schimba strategia la transferuri. Nici pe Tanase, dorit in Statele Unite, nu-l mai lasa sa plece.

"Lui Coman i-am marit contractul de doua luni ca sa nu plece. I-am marit lui Man, am zis ca e corect sa aiba si Florinel aceeasi suma. Daca ne calificam in Europa League si la anul in Champions League, iau bani cati vreau eu pentru ei. Pentru ce sa ma grabesc eu? Miza acum e 20 de milioane de euro, ca nu mai e 10-12 milioane cum era pana acum. Daca ne calificam, iau 20 de milioane. Pai, eu ce interes am? Intru in grupe si pastrez si banii, si jucatorul! De ce sa-i dau eu pe 2, 3, 4 sau 5 milioane?", a comentat Becali.

FCSB - Milsami e primul test pentru echipa lui Becali cu Bogdan Andone pe banca. Meciul se vede joi, de la 9 si jumatate seara, in direct la PRO TV.