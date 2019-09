Cele 5 solutii prin care FCSB il poate inlocui pe capitanul Pintilii

Mijlocasul defensiv s-a accidentat din nou si FCSB ii cauta inlocuitor.

1. Damjan Djokovici (CFR Cluj / 29 ani / Croatia)

Becali ar putea incerca sa destabilizeze rivala CFR Cluj, daca va face o oferta in iarna pentru unul dintre cei mai buni jucatori ai echipei lui Dan Petrescu. Djokovici a mai fost dorit de patronul FCSB si in vara, dar a fost pacalit de oficialii clujeni sa nu mai insiste pentru acesta, dupa ce a aparut zvonul ca ar fi fost surprins cu o femeie in camera de hotel, inaintea meciului cu Viitorul din Supercupa Romaniei. Daca clujenii nu accepta sa scada din cei 2 milioane de euro ceruti pentru croat, varianta mai ieftina este colegul Mihai Bordeianu (27 ani), care ar costa in jur de 700.000 de euro.

2. Jonathan Rodriguez (FC Botosani / 29 ani / Argentina)

O alta varianta interesanta aflata pe radarul lui Gigi Becali este sud-americanul din linia de mijloc a Botosaniului, unul dintre cei mai constanti fotbalisti din Liga 1. Rodriguez este unul dintre remarcatii moldovenilor din ultimele doua sezoane, a refuzat-o pe Dinamo in aceasta vara si are oferta clara din Polonia. FCSB l-a ofertat si in vara lui 2018, dar nu a vrut sa plateasca cei 500.000 de euro ceruti de Valeriu Iftime.

3. Gabriel Simion (Astra / 21 ani) si Adrian Sut (Academica Clinceni / 20 ani)

Cei doi jucatori imprumutati de FCSB la echipe din Liga 1 erau oricum priviti ca inlocuitori naturali pentru Pintilii, dar incepand din sezonul 2020-2021. In lipsa altor solutii, clubul ii poate rechema chiar din aceasta luna, in conditiile in care ambii sunt sanatosi si au jucat titulari pentru echipele lor (Simion - 8 meciuri, toate ca titular / Sut - 10 meciuri, toate ca titular + 1 gol). De asemenea, ambii pot reprezenta solutii pentru indeplinirea regulii U21.

4. Droppa sau Mrzljak

Daca va rupe intelegerea cu Gaz Metan Medias si va accepta sa devina antrenorul FCSB, Edi Iordanescu va insista pentru Luka Droppa (Gaz Metan / 30 ani / Cehia) sau Filip Mrzljak (Dinamo / 26 ani / Croatia). Primul este cotat la 300.000 de euro, in timp ce al doilea abia a revenit dupa accidentarea la muschii inghinali, dar sefii lui Dinamo incearca sa scape de el, in conditiile in care are cel mai mare salariu dintre „caini”. Iordanescu jr. a lucrat cu Droppa la Pandurii si Medias, iar cu Mrzljak a colaborat bine la Pandurii si Astra.

5. Jucatori aflati in lot

Mihai Pintilii a suferit o noua accidentare musculara grava si ar putea sa rateze toate meciurile ramase de jucat in acest an. El va implini 35 de ani in noiembrie si este probabil sa se lase de fotbal in aceasta iarna sau in vara anului viitor. A doua solutie pe post, Lucian Filip (29 ani), accidentat grav in turul cu Mlada Boleslav, este indisponibil si el pentru perioada urmatoare. Recuperarea lui Dragos Nedelcu, care oricum era iesit din gratiile patronului, dureaza mai mult decat a preconizat staff-ul medical, el urmand sa revina la jumatatea lunii octombrie. FCSB se poate baza doar pe Ovidiu Popescu ca „inchizator” de forta, in timp ce Razvan Oaida, Ionut Vana sau Thierry Moutinho ar putea fi reprofilati temporar pe acest post.