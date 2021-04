Andrei Vlad, record incredibil la FCSB! L-a depasit chiar pe Duckadam, dar e sub un alt fost mare portar al Stelei

Andrei Vlad este unul dintre cei mai buni jucatori ai FCSB-ului in acest sezon, iar cifrele vorbesc de la sine.

FCSB nu a reusit sa se impuna la Sf. Gheorghe in fata celor de la Sepsi, dupa ce a condus cu 1-0. Golul egalarii a venit de la Safranko, in urma unui corner, iar reusita i-a stricat un record in derulare lui Andrei Vlad. Portarul FCSB-ist nu mai primise gol de 673 de minute, mai aexact de acum doua luni, contra celor de la Hermannstadt, cand i-a fost perforata poarta in minutul 13 al partidei. Nivelul pe care Andrei l-a atins ii aduce un loc fantastic in intreaga istorie a fotbalului romanesc, mai exact, pozitia a 6-a in topul portarilor cu minute fara gol primit.

Ar mai fi avut nevoie de inca 25 de minute pentru a-l depasi pe fostul petrolist Peterson Pecanha, iar daca ar fi terminat si jocul cu Sepsi fara gol primit, atunci l-ar fi egalat si pe Bogdan Stelea, cel care e pe locul 4, dar nu cu Dinamo, Steaua sau Rapid, la care a evoluat, ci cu FC Brasov, in sezonul 2008-2009, cand el era deja trecut de 40 de ani! Aproape dublul varstei pe care o are in prezent goalkeeper-ul de la FCSB.

Liderul absolut al acestui top e un fost portar al Rapidului, Marin Andrei, care la mijlocul anilor '60 a strans nu mai putin de 770 de minute la rand fara gol. Marin Andrei a fost un portar important in istoria fotbalului romanesc, a bifat titluri cu Rapid si Dinamo, a castigat Cupa Romaniei cu Steaua si Chimia Rm. Valcea si a facut parte din lotul Romaniei la Jocurile Olimpice din 1964, de la Tokyo, cand "tricolorii" au terminat pe un valoros loc 5.

Niciun alt goalkeeper care a evoluat vreodata la FCSB nu se poate lauda cu situatia de azi a lui Vlad. In schimb, Steaua prinde podiumul, dar nu cu vreun portar care se identifica cu istoria clubului, gen Top Voinescu, Haidu, Suciu, Vasile Iordache, Duckadam, Stangaciu, Gherasim, ci cu un transfer de top pe care l-a bifat la finalul anilor '80.