"FCSB are un lot foarte subtire!" Cum vede Duckadam lupta pentru titlu si cine este favorita sa devina campioana

CFR Cluj nu a reusit sa castige pe terenul Craiovei, incheind sezonul regulat pe locul 2.

FCSB, CFR Cluj si Craiova sunt despartite de doar 4 puncte dupa injumatatirea punctelor care se face inainte de startul playoff-ului.

Helmut Duckadam a analizat situatia din clasament si a atras atentia cu privire la faptul ca FCSB ar putea fi dezavantajata de subtirimea lotului.

"FCSB are un lot foarte subtire fata de CFR si Craiova. CFR are o problema cu al doilea jucator U21, acolo e singura problema pe care o vad la CFR. In rest, CFR are un lot fantastic. FCSB are un lot foarte subtire", a spus Duckadam, la DigiSport.

Din lotul lui Toni Petrea, Florinel Coman si Andrei Miron ar putea rata tot restul sezonului din cauza unor accidentari, in timp ce Darius Olaru, care s-a accidentat la umar in meciul cu Sepsi, este asteptat sa revina mai repede, neavand ceva grav.

Iata cum arata clasamentul din playoff in acest moment:

FCSB 33 p.

CFR Cluj 32 p.

Universitatea Craiova 29 p.

Sepsi Sf. Gheorghe 23 p.

Academica Clinceni 22 p.

FC Botosani 21 p.

* FCSB si Sepsi Sf. Gheorghe beneficiaza de injumatatire.

In prima etapa din playoff, FCSB joaca acasa cu FC Botosani, CFR Cluj primeste vizita celor de la Academica Clinceni, iar Craiova o infrunta pe Sepsi pe teren propriu.

Programul complet al playoff-ului Ligii 1 este AICI.