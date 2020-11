VIDEO incredibil! Nimeni nu se astepta sa inscrie de acolo! Golul spectaculos care l-a lasat fara cuvinte pe portar

Dupa reusita spectaculoasa din meciul dintre Stiinta Miroslava si CSM Pascani, in Liga a 3-a, s-a mai inscris un super gol.

De aceasta data in Palestina a avut loc o faza incredibila pentru un teren de fotbal. Atacantul Khader Alhlessy de la Beit Safafa a adus victoria echipei sale in prelungirile partidei cu Al-Quwaat, incheiata cu scorul de 2-1.

Modul in care a intrat in istoria echipei este de-a dreptul spectaculos. In minutul 93, a reusit un gol din foarfeca, dar atunci cand se afla aproape paralel cu goalkeeperul aflat pe linia portii.

Fanii au caracterizat reusita lui drept "o foarfeca la limita imposibilului, care a sfidat legile fizicii".

