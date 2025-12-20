Meciul, urmărit de o planetă întreagă pe o cunoscută platformă de streaming, s-a încheiat cu victoria britanicului prin knockout în repriza a șasea, însă drumul până la victoria care i-a adus 70 de milioane de lire sterline în conturi a fost presărat cu momente care au testat răbdarea tuturor.



Deși britanicul a părăsit arena învingător, lăsându-l pe Jake Paul cu o fractură de mandibulă, prima jumătate a luptei a fost departe de spectacolul promis. Revenit în circuit după o pauză de 15 luni, Joshua a început lent, vizibil „ruginit”, în timp ce adversarul său a apelat la o serie de tertipuri pentru a fragmenta ritmul: alunecări simulate, acuzații de lovituri sub centură și îmbrățișări repetate.



Spectacolul a devenit atât de anost încât arbitrul de centru, Christopher Young, a cedat nervos la finalul rundei a patra. Într-o scenă rară la acest nivel, „cavalerul” din ring a oprit acțiunea, i-a chemat pe cei doi combatanți la mijlocul ringului și i-a pus la punct fără menajamente, cerându-le să ofere publicului ceea ce a plătit.



„Nu înțeleg ce faceți! Fanii nu au plătit să vadă prostia asta, așa că treceți la treabă!”, le-a transmis arbitrul celor doi combatanți.

