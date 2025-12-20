VIDEO „Fanii nu au plătit să vadă prostia asta!” Momentul care a declanșat KO-ul lui Joshua în fața lui Jake Paul

&bdquo;Fanii nu au plătit să vadă prostia asta!&rdquo; Momentul care a declanșat KO-ul lui Joshua &icirc;n fața lui Jake Paul Box
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Anthony Joshua a revenit în ring vineri noaptea, la Kaseya Center din Miami, pentru mult așteptata confruntare cu youtuber-ul devenit pugilist, Jake Paul.

TAGS:
Anthony Joshuajake paul
Din articol

Meciul, urmărit de o planetă întreagă pe o cunoscută platformă de streaming, s-a încheiat cu victoria britanicului prin knockout în repriza a șasea, însă drumul până la victoria care i-a adus 70 de milioane de lire sterline în conturi a fost presărat cu momente care au testat răbdarea tuturor.

Deși britanicul a părăsit arena învingător, lăsându-l pe Jake Paul cu o fractură de mandibulă, prima jumătate a luptei a fost departe de spectacolul promis. Revenit în circuit după o pauză de 15 luni, Joshua a început lent, vizibil „ruginit”, în timp ce adversarul său a apelat la o serie de tertipuri pentru a fragmenta ritmul: alunecări simulate, acuzații de lovituri sub centură și îmbrățișări repetate.

Spectacolul a devenit atât de anost încât arbitrul de centru, Christopher Young, a cedat nervos la finalul rundei a patra. Într-o scenă rară la acest nivel, „cavalerul” din ring a oprit acțiunea, i-a chemat pe cei doi combatanți la mijlocul ringului și i-a pus la punct fără menajamente, cerându-le să ofere publicului ceea ce a plătit.

„Nu înțeleg ce faceți! Fanii nu au plătit să vadă prostia asta, așa că treceți la treabă!”, le-a transmis arbitrul celor doi combatanți.

Explicațiile lui AJ și provocarea pentru „The Gypsy King”

Avertismentul a funcționat. Două runde mai târziu, Joshua a turat motoarele și a încheiat conturile înainte de limită. Imediat după meci, fostul dublu campion mondial a recunoscut că planul tactic a durat mai mult decât anticipase și a vorbit despre dificultatea de a boxa împotriva unui adversar care a încercat doar să supraviețuiască.

„Nu a fost cea mai bună performanță. Scopul final a fost să-l pun pe Jake Paul jos și să-l rănesc. Asta a fost cerința înainte de meci, asta am avut în minte. A durat puțin mai mult decât mă așteptam, dar dreapta și-a găsit în cele din urmă destinația. Jake Paul s-a descurcat foarte bine în seara asta, vreau să-i dau credit. S-a ridicat de nenumărate ori. A fost dificil pentru el acolo, dar a continuat să încerce să găsească o cale.

E nevoie de un bărbat adevărat să facă asta. Trebuie să-i dai credit lui Jake pentru încercare, dar a dat peste un luptător adevărat în seara asta. Ne-am scuturat de rugină, abia aștept 2026. Dacă Tyson Fury e atât de serios pe cât spune și vrea să lase tastatura și să-și pună niște mănuși, să vină să lupte cu unul dintre cei mai reali luptători de aici. Intră în ring cu mine data viitoare dacă ești cu adevărat un băiat rău!”, a spus Anthony Joshua.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
”Aceasta este suma de bani europeni pe care o așteptăm să intre în contul României”. Anunțul ministrului Proiectelor Europene
&rdquo;Aceasta este suma de bani europeni pe care o așteptăm să intre &icirc;n contul Rom&acirc;niei&rdquo;. Anunțul ministrului Proiectelor Europene
ARTICOLE PE SUBIECT
Anthony Joshua l-a bătut măr pe youtuber-ul Jake Paul! KO brutal: &rdquo;Cred că mi-am rupt maxilarul&rdquo;
Anthony Joshua l-a bătut măr pe youtuber-ul Jake Paul! KO brutal: ”Cred că mi-am rupt maxilarul”
Ar putea fi meci de gală la Miami! Jake Paul - Anthony Joshua
Ar putea fi meci de gală la Miami! Jake Paul - Anthony Joshua
At&acirc;tea vedete că nu au loc să respire: Gary Lineker, &bdquo;accidentat&rdquo; de boxerul Anthony Joshua, la Wimbledon
Atâtea vedete că nu au loc să respire: Gary Lineker, „accidentat” de boxerul Anthony Joshua, la Wimbledon
ULTIMELE STIRI
Manchester City - West Ham, LIVE pe VOYO, de la 17:00! Haaland, pregătit să facă show!
Manchester City - West Ham, LIVE pe VOYO, de la 17:00! Haaland, pregătit să facă show!
După ce a anunțat că exclude doi jucători de la CFR, Pancu a dat și un exemplu: Va avea respectul meu toată viața
După ce a anunțat că exclude doi jucători de la CFR, Pancu a dat și un exemplu: "Va avea respectul meu toată viața"
Derby-ul FCSB - Rapid, prin ochii lui Florin Matache! Dinamovistul a dat verdictul: &bdquo;E greu pentru ei&rdquo;
Derby-ul FCSB - Rapid, prin ochii lui Florin Matache! Dinamovistul a dat verdictul: „E greu pentru ei”
Chivu i-a bulversat pe italieni: Nu e adevărat ce spune! Uneori face niște declarații surprinzătoare
Chivu i-a bulversat pe italieni: "Nu e adevărat ce spune! Uneori face niște declarații surprinzătoare"
UTA Arad - Dinamo, de la 20:00. &rdquo;C&acirc;inii&rdquo; joacă pentru primul loc &icirc;n Superligă!
UTA Arad - Dinamo, de la 20:00. ”Câinii” joacă pentru primul loc în Superligă!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Patronul de la AEK Atena, fermecat de fotbalistul Universității Craiova! Discuțiile au avut loc imediat după fluierul final

Patronul de la AEK Atena, fermecat de fotbalistul Universității Craiova! Discuțiile au avut loc imediat după fluierul final

Dinamo n-a mai stat pe g&acirc;nduri și l-a transferat: &rdquo;&Icirc;l luăm&rdquo;

Dinamo n-a mai stat pe gânduri și l-a transferat: ”Îl luăm”

Bologna - Inter 1-1 (3-2 d.l.d). Chivu este eliminat! Bologna se duelează cu Napoli &icirc;n finala Supercupei

Bologna - Inter 1-1 (3-2 d.l.d). Chivu este eliminat! Bologna se duelează cu Napoli în finala Supercupei

Anunț de ultimă oră făcut de Daniel B&icirc;rligea &icirc;naintea derby-ului cu Rapid: &rdquo;Am &icirc;ncercat&hellip;&rdquo;

Anunț de ultimă oră făcut de Daniel Bîrligea înaintea derby-ului cu Rapid: ”Am încercat…”

Leo Grozavu a dat declarația serii după ce FC Botoșani a pierdut cu CFR: &rdquo;Nu suntem vreo mare echipă!&rdquo;

Leo Grozavu a dat declarația serii după ce FC Botoșani a pierdut cu CFR: ”Nu suntem vreo mare echipă!”

Daniel Pancu a anunțat &bdquo;tăieri de capete&rdquo; după FC Botoșani - CFR Cluj 0-1: &bdquo;Sunt jucători care nu sunt compatibili cu mine&rdquo;

Daniel Pancu a anunțat „tăieri de capete” după FC Botoșani - CFR Cluj 0-1: „Sunt jucători care nu sunt compatibili cu mine”



Recomandarile redactiei
După ce a anunțat că exclude doi jucători de la CFR, Pancu a dat și un exemplu: Va avea respectul meu toată viața
După ce a anunțat că exclude doi jucători de la CFR, Pancu a dat și un exemplu: "Va avea respectul meu toată viața"
Derby-ul FCSB - Rapid, prin ochii lui Florin Matache! Dinamovistul a dat verdictul: &bdquo;E greu pentru ei&rdquo;
Derby-ul FCSB - Rapid, prin ochii lui Florin Matache! Dinamovistul a dat verdictul: „E greu pentru ei”
Chivu i-a bulversat pe italieni: Nu e adevărat ce spune! Uneori face niște declarații surprinzătoare
Chivu i-a bulversat pe italieni: "Nu e adevărat ce spune! Uneori face niște declarații surprinzătoare"
Ioan Varga &icirc;ncepe &bdquo;curățenia&rdquo; la CFR Cluj! Revoluția pregătită pentru Pancu: &bdquo;Rezolv eu&rdquo;
Ioan Varga începe „curățenia” la CFR Cluj! Revoluția pregătită pentru Pancu: „Rezolv eu”
FCSB are atacant! Veste mare pentru campioană &icirc;naintea derby-ului cu Rapid
FCSB are atacant! Veste mare pentru campioană înaintea derby-ului cu Rapid
Alte subiecte de interes
Huiduit de public, Anthony Joshua, fostul campion mondial al greilor, l-a făcut KO pe Robert Helenius
Huiduit de public, Anthony Joshua, fostul campion mondial al greilor, l-a făcut KO pe Robert Helenius
Măsură drastică cerută de Anthony Joshua, după anularea meciului cu Whyte
Măsură drastică cerută de Anthony Joshua, după anularea meciului cu Whyte
Ce a comentat Octavian Stoica Geolgău despre meciul Mike Tyson - Jake Paul. Dacă țineți minte faza!
Ce a comentat Octavian Stoica 'Geolgău' despre meciul Mike Tyson - Jake Paul. "Dacă țineți minte faza!"
Fără menajamente despre meciul lui Mike Tyson cu Jake Paul. Alexandru Ganci: &rdquo;O să aibă o bătr&acirc;nețe mai ușoară&rdquo;
Fără menajamente despre meciul lui Mike Tyson cu Jake Paul. Alexandru Ganci: ”O să aibă o bătrânețe mai ușoară”
CITESTE SI
Un satelit Starlink s-a desprins de pe orbită şi cade pe Păm&acirc;nt. Compania spune că s-a produs o &bdquo;anomalie&rdquo;

stirileprotv Un satelit Starlink s-a desprins de pe orbită şi cade pe Pământ. Compania spune că s-a produs o „anomalie”

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Meteorologii au actualizat din nou prognoza pentru Crăciun și Revelion. Vreme neobișnuită la finalul anului

stirileprotv Meteorologii au actualizat din nou prognoza pentru Crăciun și Revelion. Vreme neobișnuită la finalul anului

FOTO Dacia anunță că noul Logan poate fi comandat &icirc;n Rom&acirc;nia. C&acirc;t costă una dintre cele mai v&acirc;ndute mașini de pe piața locală

stirileprotv FOTO Dacia anunță că noul Logan poate fi comandat în România. Cât costă una dintre cele mai vândute mașini de pe piața locală

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!