Nicolae Țelic (21 de ani), atacant cu dublă cetățenie, română și moldovenească, care a fost legitimat la Rapid București timp de trei sezoane, este golgheterul Ligii 1 din Republica Moldova, divizia secundă de peste Prut.

”Atacantul de la FC Stăuceni, Nicolae Țelic, domină autoritar clasamentul golgheterilor în Grupa A a Ligii 1 după prima parte a campionatului, având 14 reușite la activ”, notează Federația Moldovenească de Fotbal pe site-ul oficial.

Țelic are cele 14 goluri înscrise în 14 meciuri, iar pe locul al doilea în clasamentul marcatorilor se află veteranul Ghenadie Orbu (43 de ani), de la Real Sireți, cu 10 reușite în același număr de partide.

Nicolae Țelic, fostul junior rapidist devenit internațional de tineret moldovean



Luna trecută, fostul junior rapidist a fost convocat în premieră la naționala de tineret a Moldovei.

”Pentru mine, această convocare la națională înseamnă un sentiment unic. Plec la echipa națională foarte motivat, pentru că doar eu știu cât m-am sacrificat pentru a ajunge aici. Merg cu gândul să mă arăt cât mai bine posibil și să marchez cât mai multe goluri pentru Moldova!”, spunea Țelic pentru MoldFootball.

Foto: FC Stăuceni, FMF

