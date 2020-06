Gigi Becali, in dubii dupa derby-ul pierdut! L-ar lasa sa plece, dar nu prea! Jucatorul care l-a impresionat cu CFR: "Sa faca actele sa plece! A fost bun aseara" :)

Gigi Becali a fost impresionat placut de unul din jucatorii sai la derby-ul cu CFR Cluj.

Patronul FCSB-ului a fost in razboi cu sarbul Planic (28 de ani), dar situatia s-ar putea schimba in viitorul apropiat.

Fundasul s-a aflat printre jucatorii bagati in somaj tehnic de Gigi Becali, iar acest lucru l-a deranjat. In ciuda situatiei nu foarte placute dintre el si patron, Planic a fost titular in derby-ul pierdut la CFR Cluj, scor 1-0.

Jocul sarbului a fost laudat de Gigi Becali, care nu este decis inca ce se va intampla cu fotbalistul.

Becali spune ca Planic mai are contract la FCSB inca un an, insa agentul jucatorului neaga acest lucru. Mai mult, fostul presedinte de imagine al ros-albastrilor, Helmut Duckadam, spunea si el la inceputul lunii trecute ca Planic este la final de contract si va pleca in aceasta vara: "Planic e la final de contract. Din cate am inteles n-a mai vrut sa faca prelungire de contract. Deci e liber sa plece."

"Are contract pana la anul, nu vorbim dupa agenti. Daca nu are, sa faca actele sa plece. A facut foarte mult aseara, a fost bun", a spus Gigi Becali la PRO X.

Dragos Nedelcu (23 de ani) a facut cuplu in centrul apararii cu Planic la meciul cu CFR, insa acesta s-a accidentat grav si risca sa nu mai poata juca tot anul.

Planic este unul dintre stalpii defensivei lui Bogdan Vintila si o plecare a sa de la echipa ar afecta 'primul 11'.

FCSB se mai bazeaza pe postul de fundas central pe Andrei Miron si Iulian Cristea, acesta din urma nefiind apt fizic pentru meciul cu CFR Cluj.

Gigi Becali ar putea sa revina la ganduri mai bune asupra lui Planic. Patronul FCSB-ului anunta dupa infrangerea cu CFR Cluj ca ii pare rau ca a renuntat asa usor la Gnohere.