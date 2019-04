Dan Alexa a luat foc dupa umilinta cu Concordia! Decizie radicala luata de antrenor: 4 jucatori au fost dati afara

Concordia nu mai reusise sa invinga pe nimeni de 6 luni!

Aflata pe ultimul loc in Liga 1, Concordia Chiajna spera din nou la salvarea de la retrogradare dupa victoria cu 3-0 in fata celor de la Dunarea Calarasi. Formatia lui Adrian Falub este acum la 2 puncte sub Dunarea Calarasi si la 3 puncte sub Hermannstadt.

La Dunarea Calarasi situatia nu este deloc una roz. Echipa are doar 2 victorii in 2019 si una singura in ultimele 8 partide, cea cu 2-1 pe terenul celor de la Botosani. Antrenorul Dan Alexa a luat o decizie dura dupa infrangerea de la Chiajna - a decis sa dea afara 4 jucatori!

Junior Mapuku, Aymen Souda, Selim Ben Djemia si Hamidou Keyta au fost anuntati ca le vor fi reziliate contracte.