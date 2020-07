"Are nevoie de asta pentru a da un randament maxim!" Cum e vazut transferul lui Man in Permier League! "Aici va suferi cel mai mult"

Gigi Becali a negociat cu Norwich transferul lui Dennis Man, insa cele doua parti nu au reusit sa ajunga la o intelegere.

Dennis Man (21 de ani) a fost aproape sa prinda un super-transfer in Premier League, la Norwich. Gigi Becali nu s-a inteles cu oficialii englezi in privinta pretului si mutarea nu s-a realizat. Norwich s-a aratat dispusa sa ofere 7 milioane de euro, in timp ce pretul cerut de Gigi Becali a fost dublu.

Mirel Radoi a analizat un posibil transfer al lui Man in Anglia si spune ca atacantul ar avea nevoie de un program special de antrenament pentru a se putea impune in campionatul britanic:

"Ca sa aiba randament maxim in campionatul Angliei, cred ca va trebui sa aiba 3-4 luni de acomodare, de un program special. L-a urmat si Tudor Baluta, cand a fost cumparat de Brighton. In momentul de fata, duelurile din punct de vedere fizic sunt intr-un numar foarte mare la o partida din campionatul Angliei, comparand cu campionatul romanesc. Si eu cred ca aici va suferi cel mai mult si d-asta spun ca va avea nevoie de acomodare", a spus Mirel Radoi, pentru Mediafax.

8 goluri si 5 pase decisive are Dennis Man pentru FCSB in acest sezon. Atacantul ros-albastrilor este evaluat la 5 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

Man este dorit de cluburi importante din Serie A.