Are dreptate Becali sa ceara 30 de milioane de euro pe el? Salt URIAS pentru Man: i-a crescut cota de 46 DE ORI! E cel mai scump jucator din Liga 1

Dennis Man este "perla coroanei" la FCSB.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Marea provocare! Povestea razboiului dintre Morosanu si Ghita e pe 2 ianuarie la PROX, de la 23:00!

Potrivit informatiilor din presa europeana, de pustiul de la FCSB s-au interesat echipe precum Zenit, Sahtior, Fenerbahce sau Manchester United, insa Gigi Becali a tinut la pret.

Patronul FCSB afirma ca a primit pe finalul anului trecut o oferta de 13 milioane de euro pentru Man, fara a specifica clubul, propunere pe care nici nu a luat-o in calcul.

"Nu va spun echipa, dar am refuzat 13 milioane pentru Man. Am zis ca vreau 30. Si daca il dau cu 30, tot regret. Cand ai o perla, trebuie sa tin de ea, sa iau maximum pe el. Au spus 'nu mai negociati?'. Am spus ca sub 30 de milioane nu il dau, eu nu vreau sa il vand. Au spus 'mai vedem'. Eu vreau sa il tin pana in 2020, daca am puterea. Mai vine si Euro 2019. Man e jucator pe care voi lua bani foarte multi", declara Gigi Becali la acel moment.

Patronul FCSB pare sa aiba dreptate. Cel putin in ceea ce priveste "explozia" tanarului sau jucator. In ceea ce priveste pretul, ramane de vazut daca un club din Romania va fi capabil sa vanda pe o asemenea suma.

Deocamdata, Man creste spectaculos. In ianuarie 2016, Man era cotat la doar 75.000 de euro, iar acum, in ianuarie 2019, a ajuns sa valoreze 3,5 milioane de euro. Este cel mai scump jucator din campionatul intern, la egalitate cu Mitrita de la Craiova. L-a depasit pe Tucudean, golgheterul actual al campionatului.

In topul celor mai scumpi romani, Man este pe locul 8. Razvan Marin si Ionut Radu impart prima pozitie, valorand fiecare cate 7 milioane de euro, urmeaza apoi Stefan Radu cu 6 milioane, Florin Andone - tot 6 milioane, Vlad Chiriches - 4,5 milioane, Nicolae Stanciu - 4,25 milioane si Ciprian Tatarusanu, cotat la 4 milioane de euro.