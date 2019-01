Vai, Téjà vu! Era baiat bun, dar ce ghinion avu! >>> Cat de buna este, de fapt, numirea lui Teja la FCSB

Ok, am inteles! Am vorbit destul despre calitatile si ambitiile lui Teja, acum pot sa inceapa pariurile despre cat va rezista la echipa lui Gigi Becali.

Urmarind activitatea sa in fotbal, pare ca Gigi Becali nu a invatat prea multe din preaiubitele sale telenovele turcesti cu sultani si bascani despre rabdare, marinimie, recunostinta, cumpatare si smerenie, ci a trecut de partea intunecata a puterii, acolo unde se pune accent mai mult pe capricii - lipsa de rabdare si de respect, netoleranta, extravaganta, egocentrismul, rigiditatea si egoismul. Becali spune ca a devenit toba de fotbal in ultimii 15 ani, dar pare incremenit in continuare la nivelul unde, daca antrenorul este platit decent si la timp trebuie sa faca ce zice "stapanul", fiind un fel de sluga, iar strategia clubul este, citez, "daca merit, castig campionatul si daca pun un cal antrenor. Daca nu merit, nu castig. Inseamna ca am avut pacate". "Urgia Antrenorilor" a taiat de pe lista 26 de nume in ultimii 15 ani, cu o medie de un antrenor "decapitat" la fiecare 7 luni, iar ritmul pare sa se inteteasca, nu sa scada.

In ultima saptamana, am aflat ca Mihai Teja, noul antrenor al FCSB, este plin de calitati. In primul rand, s-a spus ca este tanar si dornic de afirmare. Ei bine, asta nu l-a ajutat pe Nicolae Dica decat o perioada, pana cand lipsa experientei a dus la primirea de sms-uri din partea patronului in privinta alcatuirii echipei si a schimbarilor din timpul partidelor, iar omul care statea langa el pe banca a inceput sa-l barfeasca la patron spunand ca "nu avem antrenor". S-a precizat ca Teja ar fi omul care poate aduce titlul dupa o pauza de trei sezoane, dar, in 2015, Costel Galca a castigat o tripla istorica si a fost aruncat ca o masea stricata. Am aflat ca Teja ar fi un fel de ruda mai indepartata a lui Becali, dar pe Gica Hagi nu a parut sa-l ajute prea mult ca era nasul de cununie al patronului clubului, chiar dimpotriva.

Am remarcat ca Teja este diplomat si neconflictual, dar ne amintim ca pe Ilie Stan, Massimo Pedrazzini, Titi Dumitriu, Ilie Dumitrescu, Ronny Levy, Mihai Stoichita sau Marius Lacatus nu i-a ajutat prea mult ca aveau aceleasi calitati. Am aflat ca Teja vrea sa faca posesie, dar Laurentiu Reghecampf, Walter Zenga sau Cosmin Olaroiu si-au luat posesia si au plecat invartindu-se in tarile arabe. Ni s-a transmis ca Teja e exact ceea ce ii trebuie FCSB-ului, ca poate sa impuna clubului o filosofie sanatoasa, dar asta au avut si Victor Piturca, Dorinel Munteanu, Cristiano Bergodi, Sorin Cartu sau Oleg Protasov, si tot au fost maziliti.

Cu un patron care il face pe sultanul Suleiman sa para cumpatat, Teja trebuie sa-l cheme rapid pe Ionut Lutu, soferul si om bun la toate ("Eu vedeam filme turcesti si vedeam cate un sef d'asta... aveau toti cate un aghiotant. Aghiotantul asta era atat de loial bascanului, incat nici macar nu se casatorea. Cand gresea fata de bascan se spanzura. Asa l-am angajat pe Lutu"), la o sedinta si sa ia notite de la el. In 2011, cel poreclit "Hagilutu" a fost angajat sofer la palat, acum este salariatul de suflet al lui Becali, iar in 2020 este programat sa devina noul antrenor principal al FCSB, imediat dupa ce va obtine licenta Pro UEFA de antrenor. Deci dilema nu este daca Teja va fi demis, ci cand. Va apuca sa fie schimbat direct cu Lutu sau pleaca mai devreme?