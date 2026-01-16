După retrogradarea echipei în Liga 2, Burcă a preluat echipa și a reușit ”imposibilul”, având în vedere condițiile grele pe care le-a avut clubul din punct de vedere financiar și începutul dificil de sezon.



Acum, antrenorul o pregătește pe Sepsi OSK, tot în Liga 2, alături de care atacă o nouă promovare în Superligă. În paralel, își urmărește, detașat, și fosta echipa, despre care spune că ar avea argumente pentru a spera la titlu.



Ovidiu Burcă: ”Dinamo a demonstrat că se poate bate de la egal la egal cu oricine”



Burcă este convins că Dinamo poate emite pretenții la trofeul de campioană dacă titularii echipei vor fi feriți de accidentări. În această perioadă, ”câinii” și-au păstrat și căpitanul, pe Cătălin Cîrjan (23 de ani), după ce acesta ar fi refuzat o propunere venită din Ucraina.



„(n.r. - Are Dinamo forța să se bată la titlu?) Eu cred că da. Nu știu ce s-a întâmplat în această perioadă de transferuri, dar dacă vor aranja un pic lucrurile și vor avea puțină șansă ca jucătorii să rămână sănătoși, pentru că au un grup de 12-13-14 jucători foarte buni... dacă ei sunt sănătoși, au demonstrat că se pot bate de la egal la egal cu orice echipă.



Nimic nu este imposibil, mai ales când ai în spate un club cu tradiția și suporterii pe care-i are Dinamo”, a spus Ovidiu Burcă, în exclusivitate pentru Sport.ro.



Valentin Țicu (25 de ani) și Ianis Târbă (19 ani) sunt singurii jucători pe care Dinamo i-a transferat, până acum, în această fereastră de mercato. Se așteaptă și transferul lui Matteo Duțu (20 de ani), de la AC Milan, cu care ”câinii” s-au înțeles deja, dar și atacantul promis de conducere înainte de această pauză competițională.



Dinamo este pe locul patru după 21 de etape, cu 38 de puncte, la egalitate cu FC Botoșani. Primul meci din 2026 va fi dificil, în compania celor de la Universitatea Cluj, echipă care vine după trei victorii consecutive în campionat.

