Antrenorul italian a caracterizat mutarea drept o "victorie a clubului" și nu s-a ferit să spună cuvinte mari la adresa oficialului alături de care a cunoscut cea mai mare performanță din istoria "feroviarilor".



Iuliu Mureșan și-a început oficial mandatul luni, prezentându-se la stadionul "Dr. Constantin Rădulescu" în jurul orei 13:00. Revenirea sa, după o pauză de doi ani din fotbal, vine într-un moment în care echipa caută să redreseze parcursul din campionat.



"Sunt fericit de alegerea lui Neluțu, eu cred că o alegere mai bună nu putea fi, după plecarea lui Cristi Balaj, cu care am lucrat foarte bine. Revenirea lui Iuliu e o victorie a clubului, dacă vreți", a punctat Mandorlini, potrivit GSP, amintind de colaborarea de succes din sezonul 2009-2010.



"Precis, atent și foarte apropiat de echipă"



Rugat să-l descrie pe noul conducător al clubului, tehnicianul italian a oferit o caracterizare memorabilă, subliniind atașamentul profund al lui Mureșan pentru culorile vișinii.



"Mureșan are CFR-ul în sânge, iubește acest club mai mult ca orice altceva. L-aș descrie ca fiind un președinte precis, atent în tot ceea ce face și foarte apropiat de echipă, contează enorm în fotbalul de astăzi", a mai spus Mandorlini.



La rândul său, Iuliu Mureșan a confirmat că se întoarce "acasă" cu multă energie. "M-a sunat domnul Varga și am decis împreună să mă reapuc de treabă. Simt că încă mai am energie și forță să fac treabă și să readucem CFR-ul acolo unde a fost atâția ani", a transmis noul președinte, menționând că una dintre condițiile revenirii a fost continuarea colaborării cu Răzvan Zamfir.



În perspectiva meciului de luni seară cu Petrolul, Mandorlini s-a arătat încrezător că revenirea lui Mureșan va oferi un impuls moral echipei: "Am încredere mare în echipă, băieții sunt motivați, iar revenirea lui Iuliu ne va ajuta să redresăm situația, vom face lucruri bune împreună, îl așteptăm la treabă".

