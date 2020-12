"Are bani sa cumpere jumatate din Romania!" Averea lui Gigi Becali, motivul echipelor din Liga 1 sa ceara MILIOANE pentru jucatorii doriti la FCSB

Gigi Becali a fost luat in vizor de oamenii de fotbal din Romania.

Patronul de la FCSB este considerat a fi unul dintre cei mai bogati romani, acesta fiind unul dintre motivele pentru care Valeriu Iftime nu vrea sa ii transfere pe bani putini pe fundasii Harut si Chindris. Patronul celor de la FC Botosani a declarat ca, daca ii vrea, Becali trebuie sa scoata bani frumosi din buzunar.

"Domnul Becali are stiinta asta a tatonarii adversarului. Adica imi spune 'da-mi-l pe bani putini ca e bolnav, ti-l iau si pe ala'. Pentru un jucator de talia lui Denis Harut nu cred ca ar trebui sa se zgarceasca de un milion si ceva", a declarat Valeriu Iftime, potrivit AS.ro.

In alta ordine de idei, si Anamaria Prodan este convinsa ca Becali sta bine din punct de vedere financiar in ciuda pandemiei.

"Gigi Becali n-are nevoie de bani. Ce nu inteleg romanii si oamenii din fotbal este ca Gigi Becali si daca isi da acum toata echipa, intr-o ora isi poate cumpara inca doua. Vorbesc oamenii ca nu mai are Gigi Becali bani... are cat pentru jumatate din Romania, poate sa o cumpere", a spus impresarul.

In plus, fostul presedinte al LPF, Dumitru Dragomir, a dezvaluit si averea pe care ar avea-o patronul ros-albastrilor: "Are 2-3 miliarde. El ii ajuta si pe saraci, si pe bogati. A adus zeci de milioane in tara asta."