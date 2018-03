Ardelenii au luat FOC dupa meciul cu Iasi si acuza un COMPLOT inaintea derby-ului cu Steaua: "N-am crezut ca pot sa ne faca asta la noi acasa! Arbitrul e din Pitesti, stiti si voi cine a antrenat la Pitesti!"

Primul meci din play-off a incins deja spiritele.



CFR Cluj a castigat meciul cu Iasi, scor 2-1, dar ardelenii nu se vor putea baza pe Dan Petrescu la meciul vital cu Steaua. Antrenorul ardelenilor a fost eliminat pe finalul confruntarii cu moldovenii si va sta in tribune la derby-ul cu Steaua.

Bogdan Mara, dorectorul sportiv al CFR-ului, il acuza pe centralul Iulian Calin ca a facut totul cu intentie in conditiile in care Flavius Stoican a fost avertizat, iar Dan Petrescu a fost trimis in tribune la prima abatare.

"Cu siguranta exista o legatura intre acest arbitru si Nicolae Dica. E din Pitesti, stiti si voi cine a antrenat la Pitesti. Eliminarea a fost cu tenta, stia ca urmeaza meciul cu Steaua. Nu am crezut ca pot sa ne faca asta chiar la noi acasa. Cum sa-i dau rosu direct lu' asta sa-l trimit direct in tribuna? Hai sa-i dau o avertizare, cum i-au dat si lui Stoican. Mi se pare rea intentie. Nu avem nicio speranta ca Dica sa fie si eliminat, nici nu ne gandim la asa ceva", a declarat Bogdan Mara la ProX.