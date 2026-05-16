Dinamo - CFR Cluj 0-0, pe Sport.ro | „Feroviarii” au ratat victoria în prelungiri, dar și-au asigurat locul trei

Cum arată play-off-ul Superligii după Dinamo - CFR Cluj 0-0: poate fi derby cu FCSB în finala barajului de Conference League

Arbitrul Marcel Bîrsan va conduce la centru partida Universitatea Craiova – Universitatea Cluj.

Marcel Bîrsan, la centru în Universitatea Craiova – Universitatea Cluj

Finala campionatului se va disputa duminică, de la ora 20:30, în etapa a noua a play-off-ului Superligii. Meciul va fi redat LIVE TEXT de Sport.ro.

Bîrsan va fi ajutat la cele două linii de Valentin Avram şi Imre-Laszlo Bucsi. În camera VAR se vor afla Cătălin Popa şi Vasile Marinescu. Arbitru de rezervă va fi Iulian Călin, iar observator Augustus Constantin.

Bîrsan, implicat într-o controversă la CFR Cluj - Universitatea Craiova 0-0

FRF a publicat luni, 11 mai, analiza efectuată de Kyros Vassaras, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, în ceea ce privește cea mai controversată fază din CFR Cluj - Universitatea Craiova, scor 0-0, din etapa a opta a play-off-ului Superligii României.

În minutul 54, ardelenii au solicitat lovitură de la 11 metri pentru un henț comis de Adrian Rus în interiorul careului, însă penalty-ul nu a fost acordat, deoarece în camera VAR, unde era arbitru Marcel Bîrsan, a fost sesizat un ofsaid la Lorenzo Biliboc.

Vassaras a analizat faza respectivă și a susținut că decizia venită din camera VAR a fost cea corectă.

„CCA, așa cum face întotdeauna, a examinat întregul proces de analiză, care a fost realizat cu sistemul nostru aprobat și certificat de FIFA/IFAB, care este aplicat cu consimțământul echipelor din Liga 1 și al Federației în competițiile sale.

Odată cu revenirea unității mobile (VOR) și a echipamentului său tehnic am creat următorul videoclip care va ajuta lumea fotbalului să înțeleagă modul cum procedăm în aceste situații. Folosind imaginile de la camerele disponibile pentru a detecta ofsaidul, operatorul identifică, cu acordul VAR-ului, punctul în care jucătorul atinge mingea (kick-point).

VAR-ul indică apoi operatorului fundașul și atacantul cei mai apropiați de linia porții, astfel încât să poată verifica dacă există sau nu o poziție afară din joc. în cazul în care doi apărători sunt poziționați unul aproape de celălalt, punctele corpului lor sunt cele mai apropiate de linia porții sunt verificate și identificate.

Sistemul calculează apoi și arată distanța exactă dintre aceste puncte și astfel începe procesul de identificare a liniei de ofsaid prin selectarea apărătorului și atacantului potriviți.

Pentru o înțelegere completă a procedurii, prezentăm rezultatele tuturor combinațiilor care au fost analizate cu atenție, cu privire la situația de ofsaid care a avut loc în minutul 50 al meciului CFR Cluj - Universitatea Craiova. Linia albastră pentru apărător și linia roșie pentru atacant sunt create, respectiv, în funcție de punctul corpului cel mai apropiat de linia porții pentru fiecare jucător separat.

Când există un ofsaid, acea parte a terenului este roșie. Asta indică faptul că atacantul se află într-o poziție de ofsaid și, în raport cu penultimul apărător, la o distanță calculată în milimetri care este afișată automat. În acest caz, terenul de joc de la linia roșie a atacantului până la linia porții apare colorat într-un roșu mai deschis.

Liniile jucătorilor sunt create automat de sistem și nu sunt mutate sau trasate de nimeni altcineva. În situația în cauză, atacantul se află într-o poziție de ofsaid, iar rezultatul, după analiza realizată de către oficialii VAR și operator, a fost corect, atacantul fiind în poziție afară din joc”, a explicat Kyros Vassaras.