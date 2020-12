Ar fi un playoff SOC in Liga 1 daca s-ar pastra clasamentul de acum! Cum poate sa arate topul din Liga 1 dupa 14 etape

FCSB a castigat la Craiova si a revenit pe prima pozitie in clasament.

In cazul unei victorii cu Sepsi, stelistii termina anul pe locul 1 in Liga 1. Daca bate cu Sepsi, luni seara, FCSB poate sa incheie 2020 cu un avans de pana la 4 puncte fata de locul 2. Asta se va intampla, insa, doar in eventualitatea unui rezultat de egalitate in derby-ul dintre CFR si Craiova, de marti.

Pe locurile 4, 5 si 6 in Romania sunt acum Sepsi, Clinceni si Chindia, toate echipe de playout sezonul trecut. Chindia a scapat de retrogradare doar dupa extinderea Ligii 1 la 16 echipe, in timp ce Clinceni, clubul cu cel mai mic buget din prima divizie, era din nou vazut ca victima sigura dupa ce si-a pierdut majoritatea fotbalistilor importanti din campania precedenta, una care a fost peste asteptari.

La 'granita' playout sunt Viitorul si Botosani, dar si UTA, Dinamo, Sibiul sau chiar Astra ar putea conta in cazul unui start tare in 2021.

Clasamentul din Liga 1 dupa 14 etape



Programul ultimei etape