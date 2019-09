CRAIOVA - FCSB: Galeria ros-albastrilor face deplasarea in Banie. Cate bilete au cerut

Derby-ul dintre Craiova si FCSB se va disputa cu casa inchisa.

FCSB merge la Craiova in mare disperare de puncte. Dupa victoria cu Viitorul, oamenii lui Vintila sunt in fata unui nou meci dificil: pe Ion Oblemenco cu Craiova, la debutul lui Victor Pitirca la echipa olteana.

Toate cele 30.000 de bilete s-au vandut deja, iar ros-albastrii au primit si ei cateva. Galeria FCSB a cerut 250 de bilete pentru deplasarea din Banie.



Suporterii FCSB, nemultumiti de experimentele lui Becali

"Mergem la olteni cu gandul DE A CASTIGA, singurul obiectiv viabil pentru noi.

Am terminat cu experimentele la echipa, nu avem de ce sa mai facem experimente esuate (fiindca toate experimentele au fost in zadar), nu mai avem de ce sa ne plangem ca nu avem jucatori, aproape tot lotul este valid, venim cu un moral bun, dupa victoria asupra viitorului.

Este un nou inceput, este meciul revenirii STELEI in lupta pentru titlu!", e mesajul postat de suporteri pe pagina de Facebook.