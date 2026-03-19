După ce au pierdut ultimul meci din campionat, scor 2-3 cu Rapid, ”câinii” au primit vizita celor de la Universitatea Craiova. Chiar dacă nu s-au bucurat de o asistență pe măsura așteptărilor, în loja stadionului și-a făcut apariția un fost antrenor al echipei.

Mircea Rednic (63 de ani), antrenorul care a adus ultimul titlu la Dinamo, în sezonul 2006-2007, urmărește de pe stadion meciul echipei lui Zeljko Kopic, alături de Ioan Andone (66 de ani), și el fost campion cu echipa din ”Ștefan cel Mare”.

”Puriul” este liber de contract de mai bine de șapte luni, după despărțirea de Standard Liege. Recent, acesta și-a manifestat intenția de a reveni în fotbal.