FCSB le BANTUIE pe Astra si CFR! Cum arata clasamentul dupa victoria stelistilor cu Viitorul.

FCSB urca la 4 puncte de liderul Astra dupa 2-0 cu Viitorul la Ovidiu.



Echipa lui Vintila are un meci mai putin disputat, cel cu Voluntari, pe care il va recupera in 2020. In acest moment, CFR si Astra sunt in aceeasi situatie, insa primele doua clasate se vor intalni maine in meci direct (20:30, live text pe www.sport.ro).

Dupa ce a batut-o si pe Dinamo, Sepsi s-a apropiat la 8 puncte de zona play-off-ului, in timp ce Dinamo e la 5 in spatele lui Gaz Metan. Mediesenii vor da lupta pentru play-off, cel mai probabil, cu FC Botosani.

Cum arata acum clasamentul echipelor cu sanse la play-off

1. Astra 20 j 40 p

2. CFR Cluj 20 j 38p

3. U Craiova 21 j 37p

4. FCSB 20j 36p

5. Viitorul 21j 35p

6. Gaz Metan Medias 21j 33p

______________________________________________

7. Botosani 21j 30p

8. Dinamo 21j 28p

9. Sepsi 21j 25p

Meciurile din ultima etapa care se joaca in 2019: