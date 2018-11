Anuntul momentului in Liga 1: "S-a pus de o stire de senzatie!" Reactia CFR-ului despre revenirea lui Dan Petrescu

Dan Petrescu a fost prezent la Cluj, la meciul nationalei Under 21 a Romaniei cu Belgia.

Oficialii CFR-ului neaga insa ca ar fi discutat cu Dan Petrescu despre posibila revenire a acestuia in Gruia.

"Eu am anuntat de acum 3 saptamani ca Dan Petrescu va veni la meciul de tineret. S-a pus de o stire de senzatie, dupa ce a fost vazut in Cluj. Dan e sub contract cu o echipa din China, chiar daca a retrogradat. Suntem foarte multumiti de munca pe care a facut-o Conceicao de cand a venit. Daca lucrurile vor continua tot asa, intr-o directie pozitiva, ii vom prelungi contractul. Dan Petrescu sa stea si el linistit in Dubai, unde se afla in vacanta”, a declarat Daniel Stanciu, directorul sportiv al CFR-ului, pentru DigiSport.

Dan Petrescu este antrenorul alaturi de care CFR Cluj a castigat titlul sezonul trecut. Petrescu a plecat in China imediat dupa incheierea stagiunii. Avea drept obiectiv salvarea echipei de la retrogradare, insa cum nu a putut realiza acest lucru este greu de crezut ca chinezii ii vor prelungi intelegerea.