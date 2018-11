Unde va antrena Dan Petrescu! Impresarul sau a facut anuntul dupa retrogradarea lui Guizhou in liga a doua chineza

Dan Petrescu a retrogradat cu Guizhou Zhicheng in liga a doua chineza.

Campion al Romaniei cu CFR Cluj in vara, Petrescu a trecut in doar sase luni de la titlu la retrogradare. El a picat in liga a doua chineza cu Guizhou Zhicheng!

In ciuda retrogradarii, Petrescu va ramane la carma echipei, anunta impresarul sau.

Nicolae Pirnau, agentul lui Dan Petrescu, care l-a dus pe roman si in Rusia, spune ca Petrescu mai are un an de contract si nu i s-a propus rezilierea, chiar daca are un salariu urias.

"Dan Petrescu mai are contract inca un an in China. Nu i s-a propus rezilierea contractului sau sa plece de la club. La momentul actual nu s-a discutat despre plecarea de la club", a spus Nicolae Pirnau, citat de Ziare.com