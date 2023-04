Anunțul lui Nicolae Dică, după ce Mioveni a ajuns la 4 înfrângeri în play-out

Deși în ultima parte a sezonului regulat arăta că ar putea produce surpriza având în vedere forma bună, CS Mioveni nu s-a mai regăsit în play-out. Cu 5 jocuri rămase, echipa lui Dică are doar 11 puncte și e la șapte lungimi în spatele ultimei poziții care duce la barajul pentru evitare retrogradării, ocupată de UTA Arad.

Nicolae Dică: "Eu am încercat, dar atât putem. Când mă decid să plec, anunț conducerea"

Dică a explicat la final de ce a decis să facă două schimbări încă de dinainte de pauză (Diallo și Buziuc, înlocuiți de Benchaib și Carnat) și a anunțat că, pentru moment, nu vrea să mai vorbească despre o eventuală demisie.

"Este greu de digerat. Păcat că era un joc echilibrat și dintr-un contraatac al nostru pierdem mingea, apare acel 11 metri și primim gol. Am încercat să punem probleme și nu am reușit să marcăm. Apoi, când au intrat a doua oară în careul nostru, am primit din nou gol. E greu să revii când ești pe ultimul loc și ai mereu presiunea rezultatului.

Păcat că în aceste patru etape mereu am avut șansă să venim mai aproape de un loc de baraj. Probabil atât am putut. În primele 9 etape, până să înceapă play-out-ul, am arătat bine, am câștigat puncte.

Da, am făcut schimbări înainte de pauză. Sunt dezamăgit pentru că nu cer niște... să driblăm câte 2-3 inși, să dăm în vinclu, ci să ținem de minge și să redublăm la colegul de lângă. Normal că sunt dezamăgit, nu am avut o atitudine bună. În momentul ăla am făcut acele schimbări.

Eu am încercat. Am dat totul. Acum voi vedea ce voi face. Atât s-a putut până în momentul ăsta, din păcate pentru noi. Aceste patru jocuri ne-au dat total înapoi, am venit de unde am plecat din ianuarie.

Nu vreau să vorbesc acum despre lucrul acesta (n.r - plecare). Am spus când am venit la echipă că încerc. În momentul în care mă voi decide, o să anunț conducerea. Ei m-au încurajat. Nu a vrut nici în iarnă nimeni să vină în iarnă, când am venit eu. Nu regret. Am curaj, am avut de învățat, îmi place să mă lupt. Am făcut tot ceea ce a depins de mine. Din păcate, nu am reușit să facem mai mult", a spus Nicolae Dică, după meci.

