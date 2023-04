Încet, dar sigur spre Liga 2! În ce situație a ajuns CS Mioveni după eșecul cu Petrolul + programul următoarelor etape

Obiectivul lui Nicolae Dică (42 de ani) pare din ce în ce mai greu de realizat, având în vedere că CS Mioveni este în continuare pe ultimul loc, cu 11 puncte.

CS Mioveni, situație complicată în play-out

Chiar dacă este la trei puncte de următoarea clasată, FC Argeș, cei de la Mioveni au ajuns la șapte puncte de ultimul loc care asigură prezența la barajul pentru menținerea în Superligă, ocupat de UTA Arad.

Ce-i drept, Mioveniul a avut parte și de un program dificil în primele etape din play-out. A jucat cu Petrolul și FCU Craiova, primele două clasate, dar și cu Chindia, o altă echipă care luptă pentru salvarea directă de la retrogradare.

Eșecul cu Petrolul Ploiești, scor 0-2, l-a făcut pe Dică să se gândească serios la viitorul său. Antrenorul a lăsat de înțeles că ar putea pleca de la echipă, dezamăgit fiind de prestația elevilor săi.

„M-am bucurat când am început jocurile, pentru că în primele 9 etape am arătat bine, am pus probleme adversarului. Din păcate, în ultimele 3 jocuri am arătat rău. O să gândesc când ajung acasă ce decizie voi lua. Nu vreau să stau undeva unde doar eu vreau să am încredere și jucătorii nu. Am încercat, am venit cu încredere, cu entuziasm, m-am lovit de unele lucruri, am învățat din astea”, a spus Dică.

Programul lui CS Mioveni în play-out:

CS Mioveni - Hermannstadt

U Cluj - CS Mioveni

CS Mioveni - FC Argeș

FC Voluntari - CS Mioveni

CS Mioveni - UTA Arad