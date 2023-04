CS Mioveni - Hermannstadt, ora 12:00, LIVE TEXT. Dică luptă pentru salvarea de la retrogradare

Situația lui CS Mioveni se complică, după trei înfrângeri la rând în play-out. Obiectivul lui Nicolae Dică (42 de ani) pare din ce în ce mai greu de realizat, având în vedere că CS Mioveni este în continuare pe ultimul loc, cu 11 puncte.

CS Mioveni - Hermannstadt, ora 12:00, LIVE TEXT

După ultima partidă, pierdută în fața celor de la Petrolul, Nicolae Dică a lăsat de înțeles că ar putea pleca de la echipă, dar a ales să rămână și să se lupte pentru obiectivul său, acela de a se salva de la retrogradare.

De partea cealaltă, Hermannstadt este în afara zonei retrogradabile, cu 21 de puncte, dar nu a scăpat de emoții. Cu o victorie, sibienii se pot distanța la cinci puncte de locurile de baraj, după patru etape în play-out.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă doar în sezonul regulat 2022-2023, când sibienii s-au impus în ambele partide, 3-0 din postura de gazde (D. Paraschiv, B. Alhassan - dublă) şi 2-0 pe terenul argeşenilor (D. Paraschiv, I. Stoica).

Nicolae Dică: "Nu sunt genul de persoană care să renunțe ușor"

Deși admite că sunt șanse foarte mici pentru salvarea de la retrogradare, Nicolae Dică speră că va reuși să obțină un rezultat bun în etapa următoare, contra lui FC Hermannstadt, care o poate readuce pe CS Mioveni în lupta pentru evitarea retrogradării.

"Puțin dezamăgit eram după joc. D-asta am spus că mă gândesc, dar după am stat, am analizat și am spus că nu sunt genul de persoană care să renunțe așa ușor. M-am atașat de grup și vreau să încerc în continuare împreună cu staff-ul, jucătorii și conducerea să scoatem maxim din următorul joc, sperăm să reușim acest lucru.

Sunt șanse foarte mici, dar dacă vom reuși să câștigăm jocul cu Sibiul de acasă, începem să sperăm și noi puțin, asta în funcție de ce fac și celelalte echipe. Am fost dezamăgit pentru că 9 etape am mers bine și intrasem în play-out la 3 puncte de baraj. În play-out nu am arătat foarte bine. La meciul cu Petrolul am fost dezamăgit mai mult pe faza ofensivă, unde nu reușim să marcăm și suferim mult în ultimii 25 de metri", a spus Nicolae Dică, la Orange Sport.