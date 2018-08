"Nu mi-am dat seama daca sunt sunete de caine sau de maimuta" :) Reactia lui Gnohere dupa GESTUL REVOLTATOR al dinamovistilor: "Nu e prima data cand fac asta!"

Gnohere a marcat primul sau gol intr-un derby, s-au bucurat in fata galeriei lui Dinamo, iar fanii dinamovisti au avut o reactie revoltatoare. Au inceput sa imite sunete de maimuta de fiecare data cand fostul lor atacant se afla la minge.

Gnohere spune ca nu este prima data cand se intampla asa ceva si este trist pentru ca jucat pentru Dinamo si se astepta sa fie tratat cu mai mult respect.

"Ma simt bine, dar sunt foarte suparat pentru rezultat. A fost o repriza a doua grea pentru noi. Dica a vorbit cu mine pentru fazele fixe. Nu e pentru prima data cand suporterii lui Dinamo fac asta si anul trecut au facut la fel. Nu stiam daca e un sunet de caine sau de maimuta. Am vorbit cu arbitrul. Ma intristeaza un pic pentru ca am jucat pentru ei. Sunt doar doua etape pana acum, nu am presiune. E un campionat lung, dar sa pierdem doua puncte astazi nu e un lucru foarte desptept pentru noi", a declarat Gnohere la finalul meciului.

