După ce a câștigat campionatul și Cupa României în sezonul trecut, Universitatea Craiova a câștigat și Supercupa României în noua stagiune, după ce a învins-o pe ”U” Cluj la penaltiuri (1-1, 5-3 d.l.d.).

Mai mult decât atât, oltenii s-au calificat în turul 2 preliminar UEFA Champions League, după ce au trecut de Vitebsk, și au debutat și cu dreptul în sezonul regulat, după 4-0 cu UTA acasă, pe ”Ion Oblemenco”.

Raul Rusescu: ”Ea e singura echipă care o poate detrona pe Universitatea Craiova”

Raul Rusescu, triplu campion în primul eșalon al României cu Unirea Urziceni (2009) și FCSB (2013, 2015), susține că singura echipă care se poate lupta cu oltenii în actuala stagiune este FCSB.

”La ce ne-a arătat această primă etapă și la cum văd eu fotbalul, (n.r. FCSB) este singura echipă care o poate detrona sezonul ăsta pe Universitatea Craiova. Este singura echipă care promite ceva și mă pot raporta la meciul cu FC Argeș, unul în condiții speciale pentru ea.

Cu accidentați, cu Joao Paulo la Cupa Mondială, cu o bancă de rezerve cvasinecunoscute, a arătat foarte bine. Atunci, în momentul în care îți revin și accidentații, mai aduci și plusvaloare cu noii jucători, rămâne singura echipă care o poate detrona pe Universitatea Craiova”, a spus Rusescu, potrivit gsp.

Pentru Universitatea Craiova urmează meciul cu Levski (Bulgaria) de la Sofia, de pe ”Vivacom Arena Georgi Asparuhov”. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.

Cum arată Superliga României după prima etapă