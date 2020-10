Reactia de ULTIMA ORA a lui Cortacero! Ce a spus despre super-transferul fotbalistului crescut de Manchester City 

Dinamo este pe punctul sa realizeze cea mai spectaculoasa mutare din aceasta fereastra de transferuri.

UPDATE 16:50

Pablo Cortacero a vorbit pentru site-ul oficial doardinamo.ro si a confirmat negocierile cu Aleix Garcia.

"Este foarte posibil ca Aleix Garcia sa semneze cu Dinamo, dar deocamdata nu este nimic sigur", a spus Cortacero pentru sursa citata.

Dinamo s-ar fi inteles cu Aleix Garcia (23 de ani) pentru un transfer in Stefan cel Mare, anunta Radio Dinamo.

Garcia evolueaza pe postul de mijlocas central si a facut junioratul la Villareal, in Spania. Ulterior, Garcia a ajuns la echipa de tineret a lui Manchester City, 'cetatenii' plantind in schimbul sau 4 milioane de euro.

Mijlocasul a imbracat tricoul echipei mari din Manchester in noua partide, dintre care patru in Premier League, iar in ultimii ani a fost imprumutat la echipe ca Girona sau Mouscron. La data de 1 iulie, fotbalistul a ramas liber de contract.

Cota de piata a lui Aleix Garcia este de 3.2 milioane de euro, potrivit Transfermarkt. Mijlocasul a evoluat in toate selectionatele de juniori ale Spaniei.

Daca mutarea va fi oficializata de Dinamo, Garcia va deveni cel mai valoros jucator din lotul 'cainilor'.

"Ceea ce parea initial un transfer cu sanse foarte mici de reusita, a fost rezolvat intr-un final de conducerea clubului. Aleix Garcia s-a inteles cu Dinamo, au confirmat surse din club pentru Radio Dinamo1948!

Acesta se va alatura in curand lotului condus de Cosmin Contra si va fi un transfer care o va transforma pe Dinamo intr-o candidata la primele locuri, cu siguranta", se arata intr-o postare pe dinamo1948.club.

52 de meciuri a jucat Garcia in La Liga (51 pentru Girona si una pentru Villareal), reusind sa inscrie 3 goluri si sa ofere o pasa decisiva.