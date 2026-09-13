Marius Baciu a oferit ultimele detalii despre Denis Drăguș. Antrenorul roș-albaștrilor a anunțat că nu va fi forțat debutul internaționalului român, deoarece, chiar dacă se antrenează foarte bine, fotbalistul nu este încă pregătit.

Post surpriză pentru Denis Drăguș la FCSB

”Drăguș se antrenează extraordinar de bine, își dorește foarte mult să joace, să intre. Noi cerem echilibru, să fie foarte atent, pentru că una este să îți dorești, alta e să poți. Se antrenează foarte bine, e un jucător foarte important pentru vestiar și pentru noi, e un jucător pe care noi îl așteptăm cu drag, dar nu aș vrea să riște nimic.

Vom vedea și astăzi cum va fi situația lui. A făcut niște lucruri suplimentare cu Tommy, poate să fie o încărcătură aparte și debutul, dar și partea fizică pe care nu am neglijat-o deloc. Vom vedea ce se va întâmpla până la ora jocului”, a spus Marius Baciu la conferința de presă.

Întrebat pe ce poziție va juca Denis Drăguș la FCSB, Baciu a transmis că nu a luat încă o decizie în privința internaționalului român, însă a subliniat că nu este exclus ca fotbalistul să își facă apariția și ca ”număr 10”. Anterior, Gigi Becali anunțase că Drăguș va juca în banda stângă.

”Sunt două variante care pot apărea, și atacant, și aripă. Poate să joace și în spatele atacantului. Depinde și de contextul dat. e un jucător cu o explozie foarte bună, are nevoie de spații, poate să joace să atacant, dar poate să joace și în spatele atacantului, așa un '9 jumate'”, a explicat antrenorul.