VIDEO Post surpriză pentru Denis Drăguș la FCSB! Gigi Becali spunea că îl vede extremă stânga

Post surpriză pentru Denis Drăguș la FCSB! Gigi Becali spunea că îl vede extremă stânga Superliga
SPORT.RO
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Marius Baciu a luat parte duminică la conferința de presă premergătoare jocului cu Petrolul din etapa a noua din Superliga României.

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FCSBdenis dragusMarius BaciuGigi Becali
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Marius Baciu a oferit ultimele detalii despre Denis Drăguș. Antrenorul roș-albaștrilor a anunțat că nu va fi forțat debutul internaționalului român, deoarece, chiar dacă se antrenează foarte bine, fotbalistul nu este încă pregătit.

Post surpriză pentru Denis Drăguș la FCSB

Drăguș se antrenează extraordinar de bine, își dorește foarte mult să joace, să intre. Noi cerem echilibru, să fie foarte atent, pentru că una este să îți dorești, alta e să poți. Se antrenează foarte bine, e un jucător foarte important pentru vestiar și pentru noi, e un jucător pe care noi îl așteptăm cu drag, dar nu aș vrea să riște nimic. 

Vom vedea și astăzi cum va fi situația lui. A făcut niște lucruri suplimentare cu Tommy, poate să fie o încărcătură aparte și debutul, dar și partea fizică pe care nu am neglijat-o deloc. Vom vedea ce se va întâmpla până la ora jocului”, a spus Marius Baciu la conferința de presă.

Întrebat pe ce poziție va juca Denis Drăguș la FCSB, Baciu a transmis că nu a luat încă o decizie în privința internaționalului român, însă a subliniat că nu este exclus ca fotbalistul să își facă apariția și ca ”număr 10”. Anterior, Gigi Becali anunțase că Drăguș va juca în banda stângă.

Sunt două variante care pot apărea, și atacant, și aripă. Poate să joace și în spatele atacantului. Depinde și de contextul dat. e un jucător cu o explozie foarte bună, are nevoie de spații, poate să joace să atacant, dar poate să joace și în spatele atacantului, așa un '9 jumate'”, a explicat antrenorul.

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Gigi Becali îl vede extremă stânga pe Denis Drăguș

Acum nu pot să spun 100%, dar eu l-am văzut numai atacant de bandă pe Drăguș. Așa mi-a plăcut mie de el. Când ia mingea din bandă și trece în viteză parcă nu stă nimeni în fața lui”, a declarat Gigi Becali, la VOYO SPORT LIVE

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