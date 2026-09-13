Scenariu dezastruos pentru Octavian Popescu! Charalambous și Pintilii, OUT? "Acolo nu ți le înghite nimeni"

După un start de sezon în care a avut câteva realizări individuale, însă a avut mai multe ieșiri nervoase și a acuzat probleme medicale, Octavian Popescu a luat drumul Greciei. Duminică dimineață a plecat din România pentru a semna cu Levadiakos, echipă la care se va reîntâlni cu Adrian Șut și Alexandru Pantea.

Basarab Panduru anticipează un scenariu sumbru pentru Octavian Popescu la Levadiakos

Basarab Panduru crede însă că Octavian Popescu ar fi trebuit să mai aștepte înainte să facă pasul la Levadiakos. Fostul internațional este de părere că antrenorii Elias Charalambous și Mihai Pintilii ar putea fi demiși în curând, ceea ce ar însemna o adevărată lovitură pentru jucătorul care aparține de FCSB.

Levadiakos a început sezonul cu trei eșecuri consecutive și niciun gol marcat, fiind ultima clasată din Grecia după 0-4 cu PAOK, 0-2 cu Panathinaikos și 0-2 cu Panetolikos. Mai mult, singura victorie de până acum, cea din Cupa Greciei contra lui Asteras, a fost anulată la masa verde, după ce Elias Charalambous a folosit un fotbalist fără drept de joc.

"Mi se pare că este corectă plecarea lui. Mi se pare că a făcut bine. Aici nu prea putea să mai facă nimic Poate trebuia să mai aibă puțină răbdare pentru că nu știe dacă mai rămân antrenorii la cum a început campionatul. Dacă ei pleacă, s-ar putea să ai o problemă cu oricine vine după. Dacă faci aceleași lucruri pe care le-ai făcut pe la FCSB, s-ar putea să nu ți le înghită nimeni pe acolo.

Eu cred că trebuia să mai aștepte puțin. Nici acolo nu îi văd pe ăia să îi țină dacă nu câștigi meciuri.

Au pierdut toate meciurile, sunt pe ultimul loc. Dacă mai vin încă trei meciuri așa, te mai ține cineva acolo? Parcă era bine să mai aștepte puțin", a spus Basarab Panduru, la Prima Sport.

Levadiakos înfruntă în această seară Kifisia, în deplasare. Va fi șansa lui Elias Charalambous de a obține primele puncte.