Veste excelentă pentru FCSB: tot mai aproape de 3,5 milioane de euro!

Veste excelentă pentru FCSB: tot mai aproape de 3,5 milioane de euro! Superliga
SPORT.RO
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FCSB are șanse importante de a obține o sumă semnificativă la finalul acestui sezon.

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FCSB l-a împrumutat pe Daniel Bîrligea la Frosinone, până la finalul sezonului, pentru 1,5 milioane de euro. Transferul va deveni automat definitiv pentru încă 3,5 milioane de euro în cazul în care formația italiană va reuși să se salveze de la retrogradare.

Frosinone, văzută deja cu șanse bune de a evita retrogradarea. FCSB poate încasa încă 3,5 milioane de euro pentru Bîrligea

Deși este încă devreme, iar din actuala ediție de Serie A s-au scurs doar 4 etape, Frosinone nu mai este văzută o victimă sigură în ceea ce privește retrogradarea. Echipa lui Massimiliano Alvini a obținut 7 puncte după duelurile cu Juventus (0-1), Fiorentina (3-0), Venezia (3-2) și Genoa (1-1).

Inclusiv statisticienii de la Football Meets Data au actualizat predicțiile pentru lupta din subsolul clasamentului, iar Frosinone este cotată acum cu doar 18,6% șanse de retrogradare.

Echipa lui Daniel Bîrligea este depășită de formații care au început mult mai slab sezonul, precum Venezia (61,6%), Monza (52,3%), Parma (45,9%), Genoa (32,7%) sau Lecce (24,5%).

O salvare de la retrogradare ar face ca suma totală a cedării lui Daniel Bîrligea la Frosinone să ajungă la 5 milioane de euro.

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Bîrligea, misiune foarte dificilă pentru titularizare. În ultima etapă a fost rezervă neutilizată

Frosinone a obținut sâmbătă un punct important și contra celor de la Genoa (1-1). Nou-promovata a condus din minutul 14, după golul lui Kvernadze, a profitat de un penalty ratat de Colombo în prelungirile primei reprize, însă s-a văzut egalată în minutul 50, după reușita lui Vasquez.

Pentru prima dată după împrumutul de la FCSB, Bîrligea nu a prins niciun minut. Antonio Raimondo, unul dintre cei mai in formă atacanți din Serie A, cu 4 goluri marcate, a fost din nou titular, iar în minutul 73 a fost înlocuit cu Tomas Bobcek, slovacul cumpărat recent cu 10,7 milioane de euro.

Ambii atacanți ai lui Frosinone au fost lăudați de presa italiană pentru prestația de pe Stadio Luigi Ferraris, chiar dacă nu au reușit să marcheze.

"Incredibil, dar adevărat. Raimondo nu a reușit să marcheze astăzi! Totuși, le-a dat de furcă fundașilor adverși și a jucat cu determinare", a scris Tuttomercatoweb despre atacantul italian de la Frosinone, notat cu 6.

Tot cu 6 a fost notat și Bobcek, despre care italienii au scris că "a făcut multă treabă murdară pentru echipă, iar în prelungiri l-a testat pe portarul advers cu o lovitură de cap".

Frosinone ocupă momentan locul 6 în Serie A, cu 7 puncte obținute în primele 4 etape. Pentru echipa lui Bîrligea urmează duelul cu Como, de pe teren propriu, duminică, 20 septembrie.

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