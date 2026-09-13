Veste excelentă pentru FCSB: tot mai aproape de 3,5 milioane de euro!

FCSB l-a împrumutat pe Daniel Bîrligea la Frosinone, până la finalul sezonului, pentru 1,5 milioane de euro. Transferul va deveni automat definitiv pentru încă 3,5 milioane de euro în cazul în care formația italiană va reuși să se salveze de la retrogradare.

Frosinone, văzută deja cu șanse bune de a evita retrogradarea. FCSB poate încasa încă 3,5 milioane de euro pentru Bîrligea

Deși este încă devreme, iar din actuala ediție de Serie A s-au scurs doar 4 etape, Frosinone nu mai este văzută o victimă sigură în ceea ce privește retrogradarea. Echipa lui Massimiliano Alvini a obținut 7 puncte după duelurile cu Juventus (0-1), Fiorentina (3-0), Venezia (3-2) și Genoa (1-1).

Inclusiv statisticienii de la Football Meets Data au actualizat predicțiile pentru lupta din subsolul clasamentului, iar Frosinone este cotată acum cu doar 18,6% șanse de retrogradare.

Echipa lui Daniel Bîrligea este depășită de formații care au început mult mai slab sezonul, precum Venezia (61,6%), Monza (52,3%), Parma (45,9%), Genoa (32,7%) sau Lecce (24,5%).

O salvare de la retrogradare ar face ca suma totală a cedării lui Daniel Bîrligea la Frosinone să ajungă la 5 milioane de euro.