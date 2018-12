BOTOSANI - FCSB | Dica voia spectacol total la Botosani: "In prima repriza puteam marca 5 goluri!" FCSB, la egalitate cu CFR si urmeaza derby-ul cu liderul

FCSB castiga din nou la Botosani. Moldovenii nu au castigat niciun meci contra FCSB de cand au promovat. Au marcat doar doua goluri in poarta bucurestenilor in meciurile jucate pe teren propriu.

Nicolae Dica este multumit de rezultat, insa isi avertizeaza elevii in ceea ce priveste repriza a doua unde echipa a redus turatia. Dica ar fi vrut cinci goluri in prima repriza.

"A fost o partida grea, ma asteptam la acest lucru. Botosani e o echipa ofensiva, ne-au pus probleme. Am facut o prima repriza foarte buna in care puteam sa marcam 4-5 goluri. A doua repriza a fost mai slaba, nu am mai avut o posesie buna, nu ne-am mai creat multe ocazii", a declarat Nicolae Dica la finalul partidei.