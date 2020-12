Gabi Matei a izbucnit la adresa lui Chivulete dupa ce acesta i-a dat rosu! Declaratii taioase ale fundasului: "Galben pentru cine tipa mai tare!"

Academica Clinceni a invins pe teren propriu FC Arges, scor 1-0.

Echipa lui Ilie Poenaru a dat lovitura de gratie pe finalul partidei, prin nou-intratul Razvan Andronic, care a marcat in minutul 88 unicul gol al partidei. Arbitrul Chivulete a acordat la aceasta partida nu mai putin de 5 galbene, iar momentul culminant al meciului a fost in minutul 79, cand Gabi Matei a primit al doilea galben dupa o interventie la marginea careului.

Decizia nu a fost tocmai pe placul fotbalistului, care se simte vinovat si isi asuma ca a influentat in mod negativ meciul. Dupa partida, Gabi Matei a avut mai multe declaratii taioase la adresa arbitrului Chivulete, care dupa parerea sa l-a eliminat mult prea usor.

"Vreau sa incep prin a spune ca am facut in tot meciul 3 sau 4 faulturi cel mult. Mi se pare ceva incredibil, al doilea meci in care primesc cartonas rosu din doua galbene, pentru niste faulturi... Al doilea sa zic ca a fost, a fost un atac intarziat, dar mi-am retras piciorul, dar la primul?! Este incredibil! A dat galben pentru un fault in care il ating putin cu crampoanele.

Acesti arbitri la fiecare vaicareala scot imediat un galben pentru cine tipa mai tare. Ar trebui sa fie mai atenti si ei ca in momentele acestea clubul poate sa imi rezilieze contractul, nu? Sa ma dea afara sau sa ne intelegem. Sincer, sunt foarte suparat in acest moment pentru colegii mei. Cred ca am influentat si eu rezultatul acesta. Daca eram 11 contra 11, poate se termina egal, poate se intampla altceva", a declarat Gabi Matei la microfonul Telekom Sport.