"E vremea sa straluceasca in Serie A, la fel ca Hagi, Mutu si Chivu!" Jurnalistii din Italia i-au facut portretul lui Dennis Man! Ce le-a atras atentia

Dennis Man a intrat in istorie drept cel mai scump transfer realizat vreodata de o echipa din Romania.

Fotbalistul in varsta de 22 ani a fost prezentat oficial vineri la Parma, jurnalistii italieni desemnand 'omul zilei' si realizandu-i un portret amplu.

De pilda, cei de la site-ul jurnalistului Alfredo Pedulla au publicat un material in care i-au prezentat parcursul lui Dennis Man, de la debutul sau in fotbalul aradean si pana la transferul intens mediatizat in Italia, intr-o perioada in care s-a remarcat in Liga 1 drept unul dintre cei mai buni fotbalisti romani ai momentului.

"Talentatul jucator, nascut in 1998, considerat unul dintre cei mai promitatori fotbalisti din Romania, a sosit direct de la Bucuresti cu un avion privat, a aterizat la aeroportul Verdi, din Parma, insotit de agentul sau, Ioan Becali, si de Cristian Man, tatal jucatorului.

Acesta este cel mai mare transfer din istoria Ligii 1 din Romania, depasindu-l pe Stanciu, care a plecat in 2016 de la Steaua la Anderlecht pentru 9,7 milioane de euro. Aceste cifre, totusi, arata ca investitia echipei poate fi una de succes, datorita faptului ca baiatul este, in acelasi timp, cel mai bun marcator si omul cu cele mai multe pase de gol din campionat, cu 17 goluri si 7 assist-uri in 20 de meciuri. [...]

Man este acum pregatit de fotbalul mare. Mijlocasul de banda de picior stang poseda bune calitati tehnice, combinate cu o remarcabila viteza cu mingea la picior. Man poate sa joace pe ambele parti, desi prefera in dreapta pentru a putea suta cu stangul, avand un sut bun de la distanta. Acum a venit vremea sa straluceasca la Parma si in Serie A, asa cum au facut Hagi, Mutu si Chivu", au scris italienii.

Dennis Man a fost transferat de Parma pentru 11 milioane de euro plus doua milioane in bonusuri, care vor fi platite in momentul in care vor fi indeplinite mai multe conditii. Detalii AICI.