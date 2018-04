Anunt BOMBA a lui Becali: "Ma gandesc sa ma RETRAG!" A distrus 2 jucatori adusi de la Viitorul: "Vad TUTUNUL in sangele lor!"

Bucurati-va de fotbal! Marti, 21:45 Juventus - Real Madrid in Champions League! Joi, 22:00 Arsenal - TSKA Moscova in Europa League!

Patronul Stelei, Gigi Becali, i-a criticat pe jucatorii adusi de la Viitorul si a anuntat ca se gandeste sa se retraga din fotbal!

"Am vrut sa vorbesc sa vada marii jucatorii care iau 15-20 de mii pe luna, sa vada cat sunt de amarat ca ei cu un om in plus si cu avantaj pe tabela, ei sunt dominati de CSM Poli Iasi. Eu am alta conceptie despre fotbal, vreau golul doi, golul trei cand ai 1-0 in minutul 20. Cand ai 1-0 in minutul 70, nu mai vreau gol, vreau sa tina posesia, sa se distreze cu adversarul.



Am dat 5 milioane de 2 jucatori, Coman si Nedelcu. Am dat banii si nu merita. Am dat 700.000 pe Benzar, dar el joaca doar cand vrea. O sa aflu sa vad ce fel de tigari prefera Coman si Benzar si sa ma duc in cantonament sa le dau. Ei spun ca s-au lasat dar nu s-au lasat. Eu vad tutunul in sangele lor.



Despre Alibec nu am ce s-a spun, s-a miscat. Nu mai puneti acolo FCSB pe locul 1, puneti Budescu. Daca nu e Budescu, ce puteam sa facem? Eram morti! Sunt asa de suparat, nu mai stiu ce sa fac. O sa vad la finalul campionatului daca mai stau sau nu in fotbal. Sa bag milioane si sa ma domine astfel Iasiul. Nu mai inteleg, nu mai au jucatorii valoare? Ori au, ori n-au. Mare miza a fost.



Privind in ansamblu, n-ai cum sa ramai pe primul loc o echipa care te domina Iasiul cu un om in plus. In seara asta am avut 2 jucatori praf. Ce sa mai aiba nevoie sa joace Coman, castiga 14.000 de euro pe luna, ii ajunge de tigari" a spus Gigi Becali la Digi Sport.