Eliza Samara a scos foile cu întrebări din toate domeniile legate de capitala Angliei și le-a dat colegilor un test fulger despre următoarea lor destinație. Rezultatele au fost de nota 10 și cu multe aplauze.

Înainte de plecarea la Londra, la Campionatul Mondial pe Echipe, între două antrenamente solicitante, seniorii și senioarele din loturile naționale de tenis de masă și-au permis și un moment de relaxare! „Profa” Eliza Samara i-a scos pe aceștia la lecția de cultură generală despre următoarea lor destinație. “ Hai că la tenis de masă știu că vă pricepeți, să vedem cum stați la cultură generală”.

De la întrebări despre obiectivele turistice la cele despre regalitate și cele despre fotbalul britanic, sportivii s-au distrat dar au răspuns fără ezitre. „Așa cum le-am zis și lor toți au FB. Adică 10 că acum așa se dau notele, foarte bine. Chiar m-au surprins că au știut Ovi a mai fost la Londra, la Wimbledon, mai știe. Bernie cu Edi au fost la un concurs la Londra cred că în octombrie. Elena a la fel. Au cunoștințe mai multe ca mine”, povestește Eli.

Eliza recunoaște că și ea s-a pregătit să facă față ineditei ipostaze! „Trebuie să recunosc că m-am uitat pe întrebări de multe ori. Am făcut puțină dicție înainte, pentru că nu e ușor, nici pe partea asta de profesor, de învățător, dar mi-a plăcut. Chiar mi-a plăcut”, continuă aceasta.

Veterana din lotul național feminin a fost impresionată de bagajul de cunoștințe fotbaliste al colegilor săi, Ovidiu Ionescu și Andrei Istrate. „Sincer, m-au surprins băieții când au știut în ce an a câștigat Anglia campionatul mondial. M-au surprins. Chiar n-am crezut că vor ști”.

100 de ani de la primul mondial

Fetele și băieții de la tenis de masă pleacă la Mondialul de la Londra, pentru ediția centenară-un secol de când tenisul de masă își dispută supremația mondială, din postura de vicecampioane, respectiv, vicecampioni europeni, iar echipa feminină este ocupantă a locului 7 în ierarhia mondială! „E un atu, e o presiune, e stres, pot să zic, dar este presiunea aceea de meciuri. Cel puțin eu când intră la masa de joc, uit de presiune, de emoții, de stres, uit de tot și încerc să-mi fac jocul cât de bine pot”, spune Eliza.

Pentru Eliza, liderul echipei feminine, această deplasare are și o semnificație personală. „Ca turist nu am fost niciodată la Londra. În Anglia, în general, n-am fost. Am jucat de două ori acolo, o dată la Manchester și o dată am fost la Cupa Mondială pe echipă la Londra”, încheie sportiva.

Campionatul Mondial de la Londra va avea loc între 28-10 mai și va reuni 64 de echipe masculine și 64 feminine din toată lumea. Va fi o ediție aniversară care marchează 100 de ani de la primele Campionate Mondiale care au avut loc la Londra în 1926.

Componentele și componenții loturilor naționale pleacă la Londra din postura de vicecampioane, respectiv vicecampioni europeni, titluri castigate la Campionatul European de la Zadar, din 2025. La tragerea la sorți din luna ianuarie, echipa feminină a României a fost repartizată în grupa 1 alături de China, Coreea de Sud și Taipei, iar echipa masculină în grupa 9 alături de Argentina, Peru și Benin.

Delegația României la Mondialul de la Londra

Lotul feminin ( Bernadette Szocs, Elsabeta Samara, Adina Diaconu, Andreea Dragoman, Elena Zaharia). Lotul masculin ( Ovidiu Ionescu, Eduard Ionescu, Iulian Chiriță, Darius Movileanu, Andrei Istrate), antrenor coordonator lot mixt, Andrei Filimon, antrenor federal, Viorel Filimon, antrenori secunzi a lotului mixt, Ionuț Seni, Adrian Crișan, Mădălin Ionașcu, Anamaria Sebe, kinetoterapeuți, Justin Răduțu, Mircea Lascăr, medical Dumitru Costin și psihologul Mioara Șincan.