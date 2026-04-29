VIDEO Cine a fost omul semifinalei PSG - Bayern Munchen 5-4! Fiecare a văzut alt meci

Spectacol total în prima semifinală din Champions League.

Paris Saint-Germain, deţinătoarea trofeului Champions League, a învins-o pe Bayern Munchen cu scorul de 5-4 (3-2), marţi seara, pe Stadionul ''Parc des Princes'', într-un meci foarte spectaculos din prima manşă a semifinalelor.

Bayern a deschis scorul, apoi PSG a condus cu 5-2, bavarezii marcând ultimele două goluri ale uneia dintre cele mai frumoase partide din această fază a competiţiei.

Khvicha Kvaratskhelia (24 și 56), Joao Neves (33) şi Ousmane Dembele (45+5 - din penalty și 58), au înscris pentru parizieni, în timp ce golurile oaspeţilor au fost reuşite de Harry Kane (17 - din penalty), Michael Olise (41), Dayot Upamecano (65) şi Luis Diaz (68).

Ousmane Dembele, Harry Kane, Luis Diaz sau Khvicha Kvaratskhelia?

UEFA l-a desemnat omul meciului pe Ousmane Dembele.

Însă realitatea din teren spune altceva: conform Sofascore, Harry Kane (8.7) și Luis Diaz (8.6) de la campioana Germaniei au fost peste atacantul lui PSG (8.2), la fel cum a fost și coechipierul lui Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia (8.4).

Iar pentru Flashscore, Luis Diaz a jucat de 9.5, în timp ce Dembele ”doar” de 8.8, cu Kane și Kvaratskhelia notați cu 8.5.

L'Equipe le-a dat nota 9, cea mai mare, lui Kvaratskhelia și Diaz.

Recorduri spulberate pe Parc des Princes: meciul PSG – Bayern a intrat direct în istoria Champions League

Confruntarea de marți seara din capitala Franței a devenit un moment de referință pentru fotbalul european. Duelul dintre PSG și Bayern Munchen s-a încheiat cu scorul de 5-4, rezultat care a generat două recorduri istorice în cea mai importantă competiție intercluburi.

Cele cinci reușite din prima parte a meciului au reprezentat o premieră absolută pentru această fază a turneului. „PSG - Bayern Munchen este prima semifinală de UEFA Champions League în care s-au marcat cinci goluri în prima repriză. Spectacol”, a transmis Opta pe platforma X.

Scorul final de 5-4 a consemnat al doilea record al serii. Potrivit datelor furnizate de statisticienii de la Opta, duelul a devenit cea mai prolifică semifinală din istoria turneului: „La scorul de 5-3 pentru PSG, acesta este acum meciul de semifinală cu cele mai multe goluri marcate din întreaga istorie a UEFA Champions League. Sărbătoare”.

Calificarea în marea finală urmează să se decidă în manșa secundă, care va avea loc în Germania, la Munchen.

