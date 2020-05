Anghel Iordanescu si-a desemnat favoritii in ceea ce priveste cei mai buni jucatori din lume! Fostul selectioner implineste 70 de ani

Anghel Iordanescu implineste astazi 70 de ani.

Anghel Iordanescu, fostul selectioner, implineste astazi 70 de ani si a vobit la PRO X despre cariera sa extraordinara.

"Consider ca au fost si alti mari jucatori sau alti mari antrenori care au adus bucurii in fotbalul romanesc si nu trebuie uitati, chiar daca azi e ziua mea. Eram un jucator cu abilitate buna, un stangaci, dar nu pot fi comparat cu Hagi sau Messi. Sunt si voi ramane cel mai mare fan al lui Gica Hagi, atat ca om, cat si ca antrenor. De asemenea, am ramas in cap cu imaginea lui Pele si al lui Johan Cruyff.", a spus Iordanescu la Ora exacta in sport.

Tata Puiu a vorbit si despre finala Cupei Campionilor din 1986, atunci cand Steaua a reusit sa o invinga pe Barcelona la penalty-uri. "Ne-a ajutat echipa, ne-a ajutat Duckadam sa cucerim Cupa Campionilor din 1986. Eu nu mi-am dorit sa joc in acea finala, am avut o retinere. Aveam 36 de ani si pierdusem din viteza. Am intrat in minutul 60 in finala de la Sevilla, dar am jucat alaturi de jucatori extraordinari: Bumbescu, Majaru, Piti.", a daugat acesta.

Chiar daca implineste o varsta frumoasa, fostul selectioner nu va sarbatori in mod special din cauza pandemiei de coronavirus: "Voi fi retinut in a-mi sarbatori ziua de nastere pentru ca oamenii sufera si sunt in necaz. Speram ca vom trece cu bine si vom depasi si problemele economice."

Anghel Iordanescu a participat cu nationala Romaniei la Campionatul European din 2016 si a antrenat echipa in cele trei meciuri din grupe. Nu a reusit sa depaseasca aceasta faza si a lasat locul lui Daum.