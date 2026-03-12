Rapid a încheiat sezonul regulat cu două victorii și o remiză contra liderului Universitatea Craiova, iar echipa lui Costel Gâlcă începe play-off-ul de pe locul 2, cu 28 de puncte, doar două sub prima clasată.

Victor Angelescu pune presiune înainte de Rapid - Dinamo

De partea cealaltă, Dinamo traversează cea mai proastă perioadă din ultima vreme - trei eșecuri consecutive în Superliga, inclusiv cel din derby-ul cu Rapid, scor 1-2. Trupa lui Zeljko Kopic a coborât pe locul 5 la startul play-off-ului, cu 26 de puncte.

Victor Angelescu, președintele și acționarul minoritar de la Rapid, crede că Dinamo va ieși deja din lupta la titlu în cazul în care nu va obține un rezultat pozitiv sâmbătă seară.

În același timp, oficialul de la Rapid recunoaște că se teme de motivația celor de la Dinamo și lansează un avertisment pentru elevii lui Costel Gâlcă.

"Dinamo e cel mai greu adversar cu care puteam să picăm în prima etapă din play-off. Pe lângă faptul că e un derby, dacă nu vom da 200%, nu avem nicio șansă. N-am niciun dubiu că Dinamo, după trei înfrângeri, nu va veni aici să lase totul pe teren. Dacă noi ne gândim că i-am bătut în ultimele meciuri și că suntem pe locul 2, iar ei pe locul 5, vom avea probleme foarte mari. Jucătorii noștri trebuie să înțeleagă că trebuie să fim mai motivați decât ei dacă vrem să-i batem.

Dinamo va avea cea mai mare motivație. Știm și noi cum e să vii după rezultate nefaste. Din punctul meu de vedere, Dinamo își joacă ultima șansă la titlu dacă nu câștigă. Va fi un meci teribil de greu.

A fost mult mai simplu meciul trecut, când Dinamo era în față și pe cai mari, iar noi veneam după o perioadă proastă", a spus Victor Angelescu, pentru PRO TV.

Programul primei etape din play-off

Vineri, ora 20:30: Universitatea Craiova - FC Argeș

Sâmbătă, ora 21:00: Rapid - Dinamo

Luni, ora 20:30: Universitatea Cluj - CFR Cluj

Clasamentul la startul play-off-ului